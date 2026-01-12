ەلىمىزدە ەكى مىڭنان استام ادام بوستاندىققا شىقتى
كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا وراي جاريالانعان راقىمشىلىق اياقتالدى، دەپ حابارلايدى قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى.
سوتتا 15970 ۇسىنىس قارالىپ، قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىنەن 2 مىڭنان استام ادام بوساتىلدى. ولاردىڭ ىشىندە ايەلدەر مەن كامەلەتكە تولماعاندار دا بار.
«پروباتسيا قىزمەتى ەسەبىندە تۇرعان سوتتالعاندارعا قاتىستى ماتەريالداردى قاراۋ ناتيجەسىندە 2888 ادام جازادان بوساتىلىپ، 7600 دەن استام سوتتالعاننىڭ جازالاۋ مەرزىمى قىسقارتىلدى»، - دەيدى كوميتەت.
راقىمشىلىق كامەلەتكە تولماعاندار، بالالارى بار ايەلدەر، جۇكتى ايەلدەر، مۇگەدەكتەر جانە قارت ادامداردى قامتىدى. بۇل زاڭ پەنيتەنتسيارلىق جۇيەگە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتىپ، الەۋمەتتىك ادىلەتتىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە ىقپال ەتتى.
بوساتىلعان بارلىق ادامدار پروباتسيا قىزمەتى تۇراقتى باقىلاۋىندا بولىپ، پوليتسيانىڭ جەكە ەسەبىنە قويىلدى.
«بوستاندىققا شىققاندار ءۇشىن قوعامعا قايتا بەيىمدەلۋ مەن الەۋمەتتەنۋگە باعىتتالعان كەشەندى قولداۋ شارالارى قاراستىرىلعان. وسى جۇمىس اياسىندا ازاماتتارعا جۇمىسقا ورنالاسۋعا جاردەمدەسۋ، الەۋمەتتىك جانە پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتۋ، سونداي-اق قىزىقتىراتىن ماسەلەلەر بويىنشا كەڭەس بەرۋ ۇيىمداستىرىلادى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەرى، راقىمشىلىق تۋرالى زاڭ سىبايلاس جەمقورلىق، ەكسترەميستىك نەمەسە تەرروريستىك سيپاتتاعى قىلمىستاردى جاساعان ادامدارعا، كامەلەتكە تولماعانداردىڭ جىنىستىق قول سۇعىلماۋشىلىعىنا قارسى قىلمىستار ءۇشىن سوتتالعاندارعا، ازاپتاۋلار جاساعاندارعا جانە قىلمىستى قايتالاپ جاساعان رەتسيديۆيستەرگە قولدانىلمايدى.