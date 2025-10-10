ەلىمىزدە جوعارى جەتىستىكتەر سپورتى تۇرلەرىنىڭ ءتىزىمى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى جوعارى جەتىستىكتەر سپورتى تۇرلەرىنىڭ ءتىزىمىن بەكىتتى. وعان وليمپيادا، پاراليمپيادا، سۋردليمپيادا، ازيا جانە ازيا پارا ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىنا ەنگەن 65 سپورت ءتۇرى، سونداي-اق ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى ەنگىزىلدى.
مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان سپورت تۇرلەرىن قارجىلاندىرۋ رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن باسىم تارتىپپەن جۇرگىزىلەدى. قاراجات سپورت رەزەرۆىن دايارلاۋعا، سپورتشىلاردىڭ حالىقارالىق جارىستارعا قاتىسۋىنا، وقۋ- جاتتىعۋ جيىندارى مەن سپورتتىق ءىس- شارالار وتكىزۋگە، سپورت ينفراقۇرىلىمىن كۇتىپ-ۇستاۋعا جانە دامىتۋعا باعىتتالادى.
65 جوعارى جەتىستىكتەر سپورتى ءتۇرىنىڭ ىشىنەن 46 سى باسىمدىققا يە دەپ بەلگىلەندى. ولاردىڭ قاتارىندا 11 ۇلتتىق سپورت ءتۇرى بار. ىرىكتەۋ جۇمىستارى قازاقستان ۇلتتىق قۇرامالارىنىڭ وليمپيادا، پاراليمپيادا، سۋردليمپيادا، ازيا جانە ازيا پارا ويىندارىندا كورسەتكەن ناتيجەلەرىنە قاراپ جاسالدى. جوعارى جەتىستىكتەر سپورتى تۇرلەرىنىڭ تىزىمىنە ەنبەگەن سپورت تۇرلەرى بۇقارالىق سپورت قاعيداتى بويىنشا دامىتىلادى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار سپورتشىلاردىڭ ەل چەمپيوناتتارى مەن كەشەندى جارىستارعا قاتىسۋىن قارجىلاندىرادى. ال حالىقارالىق جارىستارعا بيۋدجەت ەسەبىنەن قاتىسا المايدى. تەك دەمەۋشىلەردىڭ نەمەسە وزگە دە قاراجات ەسەبىنەن قاتىسۋىنا بولادى. ءتىزىم جىل سايىن جاڭارتىلىپ وتىرادى. بۇل وليمپيادا، پاراليمپيادا، سۋردليمپيادا، ازيا جانە ازيا پارا ويىندارىندا جوعارى ناتيجە كورسەتكەن سپورت تۇرلەرىن قوسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
زاڭ جوباسىنا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەر قوعام وكىلدەرى، دەپۋتاتتار، سپورت سالاسىنىڭ ماماندارى، فەدەراتسيالار، باپكەرلەر، ساراپشىلار قاۋىمداستىعى مەن ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ پىكىرىن ەسكەرە وتىرىپ دايىندالعانىن ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون.
ەسكە سالا كەتسەك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ەلدە سپورت سالاسىنا كەشەندى رەفورما جۇرگىزىلىپ جاتىر. مينيسترلىك دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت سالاسىن جۇيەلى رەفورمالاۋعا باعىتتالعان «دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت تۋرالى» زاڭ جوباسىن ازىرلەدى. زاڭ جوباسىنداعى ءبىرقاتار ماڭىزدى وزگەرىستەر:
- سپورتتىڭ ويىن تۇرلەرى بويىنشا كاسىبي كلۋبتاردى كۇتىپ- ۇستاۋعا بولىنەتىن بيۋدجەت قاراجاتىنا ليميت ەنگىزۋ؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى ەمەس سپورتشىلاردى بيۋدجەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرۋعا تىيىم سالۋ؛
- «باسىم سپورت تۇرلەرى» ۇعىمىن ناقتىلاۋ جانە ولاردىڭ وڭىرلىك ءتىزىمىن بەكىتۋ؛
- اككرەديتتەلگەن سپورت فەدەراتسيالارىنا ءدىني ەكسترەميزم مەن تەرروريزمنىڭ الدىن الۋ شارالارىن قابىلداۋ مىندەتىن جۇكتەۋ؛
- سپورت فەدەراتسيالارىن اككرەديتتەۋ تالاپتارىن كۇشەيتۋ؛
- «مۇگەدەكتىگى بار سپورتشىنى سۇيەمەلدەۋشى» ۇعىمىن ەنگىزۋ؛
- دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ۇيىمدار باسشىلارىن روتاتسيالاۋ تەتىگىن ەنگىزۋ؛
- «سپورتتىق دايىندىقتىڭ ۇلتتىق ستاندارتتارى» ۇعىمىن بەكىتۋ.
- مينيسترلىك ەلىمىزدە سپورتتىڭ تۇراقتى دامۋىنا جاعداي جاساپ كەلەدى. ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنە وليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىمەن تەڭ مارتەبە بەرىلىپ، ۆەرتيكالدى باسقارۋ جۇيەسى قالىپتاستىرىلادى. سونداي-اق بيۋدجەت قاراجاتى الدەقايدا ءتيىمدى جۇمسالماق، - دەلىنگەن حابارلامادا.