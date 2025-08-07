ق ز
    ەلىمىزدە جەر ءۇيدى توتەنشە جاعدايدان ساقتاندىرۋ مىندەتتەلمەك

    استانا. KAZINFORM - ءبىرقاتار وڭىردە جەر ۇيلەردى توتەنشە جاعدايدان ساقتاندىرۋ مىندەتى ەنگىزىلمەك. بۇل تۋرالى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.

    тұрғын үй
    فوتو: عايساعالي سەيتاق/kazinform

    - قازىر ازيالىق دامۋ بانكى جانە دۇنيەجۇزىلىك بانكپەن بۇل جوبانى ازىرلەپ جاتىرمىز، ياعني توتەنشە جاعدايدا جەر ۇيلەردى ساقتاندىرۋدى ەنگىزۋ. كىم قانشا تولەيدى، ءقازىر بەلگىسىز، ويتكەنى، ەسەپ جۇرگىزىلەدى، مۇمكىن 5 مىڭ تەڭگە، مۇمكىن ناشار ءۇي بولسا، جىلىنا 1 مىڭ تەڭگە تولەيدى. ءبىراق، سۋدىڭ استىندا قالسا، جەر سىلكىنىسى بولسا، وتەماقىنى ساقتاندىرۋ ارقىلى الا الادى، - دەپ جاۋاپ بەردى قانات بوزىمبايەۆ ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر جەر ۇيلەردى ساقتاندىرۋ ماسەلەسى ساراپشىلارمەن تالقىلانىپ جاتىر.

    - ەشقانداي شۋ- داۋ كۇتىلمەيدى، ويتكەنى، ۇلكەن، قىمبات جەر ءۇيدىڭ يەسى جىلىنا 50 مىڭ تەڭگە كوپ ەمەس، ال اۋىلداعى قاراپايىم جەر ۇيگە جىلىنا 1-2 مىڭ تەڭگە بولادى، ودان جوعارى بولمايدى دەپ ويلايمىن، كوپ بولسا 5 مىڭ تەڭگەگە شىعادى. بۇل مىندەتتى بولادى، ءبىراق تەك توتەنشە جاعدايلار قاۋپى بار وڭىرلەردە عانا، - دەپ تولىقتىردى ۆيتسە-پرەمەر.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
