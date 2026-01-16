ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكتىنى وقىتۋ ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ەنگىزۋ جاڭا ستاندارتتار اياسىندا جۇزەگە اسىرىلادى. رەداكسيانىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەملەكەتتىك جالپىعا مىندەتتى ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىنا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەتىنىن مالىمدەدى.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت جەكەلەگەن ءپان رەتىندە ەنگىزىلمەيدى، كەرىسىنشە قولدانىستاعى وقۋ باعدارلامالارىنا كىرىكتىرىلگەن فورماتتا قاراستىرىلعان.
- ج ي قۇزىرەتتەرى ءبىلىم بەرۋ سالالارى مەن وقۋ پاندەرىنىڭ مازمۇنىنا اقپاراتتىق-تەحنولوگيالىق جانە مەتاپاندىك قۇزىرەتتەردى قالىپتاستىرۋ ارقىلى ەنگىزىلەدى، - دەپ جاۋاپ بەردى مينيسترلىك.
اتاپ ايتقاندا، جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى:
قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى پاندەرىندە ءماتىندى تالداۋ جانە قىسقاشا مازمۇنداۋ بارىسىندا،
شەت تىلدەرىندە ونەر مەن مادەنيەتتەگى ج ي قولدانىلۋىن زەردەلەۋ كەزىندە،
جاراتىلىستانۋ پاندەرىندە مودەلدەۋ مەن دەرەكتەردى تالداۋ ءۇشىن،
تاريح پەن قۇقىق نەگىزدەرىندە زەرتتەۋ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ جانە سيفرلىق ساراپتاما جاساۋ كەزىندە،
ەڭبەك پەن مۋزىكا ساباقتارىندا ۆيزۋاليزاتسيا، 3D گرافيكا جانە اۋديو-ۆيدەو كونتەنتتەردى وڭدەۋ ءۇشىن قولدانىلاتىن بولادى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، بۇل ءتاسىل وقۋ مازمۇنىن الماستىرۋدى كوزدەمەيدى جانە جاساندى ينتەللەكت وقۋ پروتسەسىندە پاندىك ءبىلىمدى تەرەڭدەتۋگە ارنالعان قوسىمشا قۇرال رەتىندە پايدالانىلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلوردادا تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە ج ي قۇرالدارىن قولدانۋعا باعىتتالعان جاڭا رەسپۋبليكالىق باعدارلاما جايلى جازعان ەدىك.
اۆتور
كاميلا مۇلىك