ەلىمىزدە جاڭا باعىتتار اشىلىپ، حالىقارالىق اۋە رەيستەرى كوبەيدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ كولىك-لوگيستيكا الەۋەتىن كەڭەيتىپ، ەلىمىزدى ەۋرازياداعى ءىرى ترانزيت حابىنا اينالدىرۋعا ءجىتى ءمان بەرەدى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى – باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا حابارلادى.
جول قۇرىلىسى
رۋسلان جەلدىبايدىڭ سوزىنشە، 2025 -جىلى 13 مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولىن سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىستارى باستالدى. جاڭا جولداردىڭ ۇزىندىعى - 1,9 مىڭ شاقىرىم. ستراتەگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى كۇرەجولدار قاتارىندا ورتالىق - باتىس اۆتوماگيسترالى، قاراعاندى - جەزقازعان، اقتوبە - ۇلعايسىن، اتىراۋ - دوسسور ۋچاسكەلەرى بار.
اۋە قاتىناسى
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن زايسان، كاتونقاراعاي جانە كەندىرلىدە ءۇش جاڭا اۋەجاي قۇرىلىسى باستالدى. ارقالىق اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى قولعا الىندى.
پرەزيدەنت اۋە ارقىلى جۇك تاسىمالدايتىن العاشقى ۇلتتىق كومپانيانى قۇرۋ باستاماسىن قولدادى. بۇل ەلىمىزدىڭ كولىك الەۋەتىن دۇرىس پايدالانىپ، الەمدىك نارىققا شىعۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
2025 -جىلى ەل نارىعىنا ءبىرقاتار جاڭا اۋە كومپانياسى كىردى. بۇدان بولەك، 35 تەن استام جاڭا باعدار، سونىڭ ىشىندە تۇڭعىش رەت شاڭحاي، گۋاڭجوۋ مەن ميۋنحەنگە تىكەلەي رەيستەر اشىلدى.
تەمىرجول
قىزىلجار - مويىنتى ەكىنشى جولىنىڭ، الماتى ماڭىنداعى اينالما جولدىڭ، داربازا - ماقتاارال جانە باقتى - اياگوز جاڭا تەمىرجول جەلىلەرىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر.
ەل اۋماعىنداعى 124 ۆوكزالعا كۇردەلى جوندەۋ، جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل ەلىمىزدىڭ 9 وڭىرىنە جۇمىس ساپارىمەن بارعانىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق ءبىر جىل ىشىندە مەملەكەت باسشىسى 23 رەت شەتەلگە شىقتى.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا