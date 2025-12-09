ق ز
    09 - جەلتوقسان 2025

    ەلىمىزدە شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    كوللاج: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 513,03 تەڭگە، ساتۋ - 515,90 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,24 تەڭگە، ساتۋ - 599,13 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,51 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,69 - 74,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 509,83 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,79 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,73 تەڭگە، ساتۋ - 599,73 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,47 تەڭگە، ساتۋ - 6,61 تەڭگە؛

    - يۋان 72,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,82 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 8-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,69 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 508,30 تەڭگە بولدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
