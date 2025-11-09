ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:50, 09 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар, тенге, теңге
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 526,52 تەڭگە، ساتۋ - 528,35 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,69 تەڭگە، ساتۋ - 611,12 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,43 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 74,22 - 76,86 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 523,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,50 تەڭگە، ساتۋ - 613,50 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.

    - يۋان 74,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,92 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 526,2 تەڭگە بولدى.

     

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار