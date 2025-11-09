ەلىمىزدە شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 526,52 تەڭگە، ساتۋ - 528,35 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,69 تەڭگە، ساتۋ - 611,12 تەڭگە؛
- رۋبل 6,43 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,22 - 76,86 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 523,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,50 تەڭگە، ساتۋ - 613,50 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.
- يۋان 74,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,92 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 526,2 تەڭگە بولدى.