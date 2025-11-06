ەلىمىزدە شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 526,49 تەڭگە، ساتۋ - 528,65 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,37 تەڭگە، ساتۋ - 608,14 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,08 - 76,82 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 523,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,69 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,63 تەڭگە، ساتۋ - 611,63 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان 74,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 5-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,2 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 524,94 تەڭگە بولدى.