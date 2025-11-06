ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:30, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 526,49 تەڭگە، ساتۋ - 528,65 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,37 تەڭگە، ساتۋ - 608,14 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,40 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 74,08 - 76,82 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 523,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,69 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,63 تەڭگە، ساتۋ - 611,63 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
    - يۋان 74,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 5-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,2 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 524,94 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
