    12:56, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەلىمىزدە دونورلىققا كەلىسىمىن بەرگەندەردىڭ سانى 3 ەسەگە جۋىق ءوستى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستاندا 12671 ادام قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىققا كەلىسىمىن بەرگەن. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Елімізде донорлыққа ниет бергендердің саны 3 есеге жуық өсті
    فوتو: دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى

    بۇل جاي عانا ستاتيستيكا ەمەس. ءاربىر وسىنداي شەشىم - ترانسپلانتاتتاۋدى كۇتىپ وتىرعان بىرنەشە ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ مۇمكىندىگى.

    جالپى العاندا، كەيىنگى ءۇش جىلدا قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىققا سانالى تۇردە كەلىسىم بەرگەن ازاماتتار سانى شامامەن 3 ەسەگە ارتقان:

    • 2023 -جىلى - 4991 ادام،

    • 2024 -جىلى - 7242 ادام،

    • 2025 -جىلى - 12671 ادام.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مايىتتىك دونورلىقتىڭ ءتارتىبى مەن قۇقىقتىق نەگىزدەرى قانداي ەكەنىن جازعانبىز.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
