12:56, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ەلىمىزدە دونورلىققا كەلىسىمىن بەرگەندەردىڭ سانى 3 ەسەگە جۋىق ءوستى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستاندا 12671 ادام قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىققا كەلىسىمىن بەرگەن. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل جاي عانا ستاتيستيكا ەمەس. ءاربىر وسىنداي شەشىم - ترانسپلانتاتتاۋدى كۇتىپ وتىرعان بىرنەشە ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ مۇمكىندىگى.
جالپى العاندا، كەيىنگى ءۇش جىلدا قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىققا سانالى تۇردە كەلىسىم بەرگەن ازاماتتار سانى شامامەن 3 ەسەگە ارتقان:
• 2023 -جىلى - 4991 ادام،
• 2024 -جىلى - 7242 ادام،
• 2025 -جىلى - 12671 ادام.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مايىتتىك دونورلىقتىڭ ءتارتىبى مەن قۇقىقتىق نەگىزدەرى قانداي ەكەنىن جازعانبىز.