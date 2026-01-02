ق ز
    02 - قاڭتار 2026

    ەلىمىزدە دوللار، يۋان، ەۋرونى قانشادان ساتىپ الۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 509,20 تەڭگە، ساتۋ - 515,24 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,71 تەڭگە، ساتۋ - 603,78 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,07 - 6,39 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,13 - 75,11 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,22 تەڭگە، ساتۋ - 602,11 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛

    - يۋان 72,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,17 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,02 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 505,53 تەڭگە بولدى.

