ەلىمىزدە دوللار، يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى بەلگىلى بولدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 531,09 تەڭگە، ساتۋ - 533,31 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 612,95 تەڭگە، ساتۋ - 618,16 تەڭگە؛
- رۋبل 6,46 - 6,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,11 - 77,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 528,56 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 534,58 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 611,61 تەڭگە، ساتۋ - 618,61 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,42 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
- يۋان 75,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,51 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,31 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,47 تەڭگە بولدى.