    10:10, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە دوللار، ەۋرو، يۋان، رۋبل قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар ва тенге
    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 542,56 تەڭگە، ساتۋ - 544,43 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 637,17 تەڭگە، ساتۋ - 641,30 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,39 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 76,03-78,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 541,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 546,41 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,41 تەڭگە، ساتۋ - 643,34 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
    - يۋان 77,24 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 81,43 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 22-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,33 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 542,67 تەڭگە بولدى.

     

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
