ەلىمىزدە دوللار، ەۋرو، يۋان، رۋبل قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 542,56 تەڭگە، ساتۋ - 544,43 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 637,17 تەڭگە، ساتۋ - 641,30 تەڭگە؛
- رۋبل 6,39 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,03-78,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 541,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 546,41 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,41 تەڭگە، ساتۋ - 643,34 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
- يۋان 77,24 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 81,43 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 22-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,33 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 542,67 تەڭگە بولدى.