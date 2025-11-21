ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:40, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشا تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 518,87 تەڭگە، ساتۋ - 520,98 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,30 تەڭگە، ساتۋ - 602,81 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,36 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,81 - 76,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 516,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,53 تەڭگە، ساتۋ - 603,59 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,39 تەڭگە، ساتۋ - 6,54 تەڭگە؛

    - يۋان 74,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,77 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 20-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 518,19 تەڭگە بولدى.

     

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار