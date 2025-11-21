ەلىمىزدە دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشا تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 518,87 تەڭگە، ساتۋ - 520,98 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,30 تەڭگە، ساتۋ - 602,81 تەڭگە؛
- رۋبل 6,36 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,81 - 76,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 516,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,53 تەڭگە، ساتۋ - 603,59 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,39 تەڭگە، ساتۋ - 6,54 تەڭگە؛
- يۋان 74,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,77 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 20-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 518,19 تەڭگە بولدى.