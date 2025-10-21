ەلىمىزدە دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 537,99 تەڭگە، ساتۋ - 539,85 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,91 تەڭگە، ساتۋ - 629,68 تەڭگە؛
- رۋبل 6,53 - 6,64 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,92 - 78,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 537,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,15 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 626,34 تەڭگە، ساتۋ - 634 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان 76,18 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 20-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,64 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,12 تەڭگە بولدى.