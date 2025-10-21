ق ز
    10:23, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: Pexels

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 537,99 تەڭگە، ساتۋ - 539,85 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,91 تەڭگە، ساتۋ - 629,68 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,53 - 6,64 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 75,92 - 78,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 537,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,15 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 626,34 تەڭگە، ساتۋ - 634 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
    - يۋان 76,18 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 20-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,64 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,12 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
