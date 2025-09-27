ەلىمىزدە دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 544,35 تەڭگە، ساتۋ - 546,47 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,04 تەڭگە، ساتۋ - 639,11 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,18 - 78,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 542,58 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 633,57 تەڭگە، ساتۋ - 641,50 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,58 تەڭگە.
- يۋان 76,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,38 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 26-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 544,26 تەڭگە بولدى.