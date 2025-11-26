ق ز
    09:53, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشا تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар ва тенге
    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 518,75 تەڭگە، ساتۋ - 520,61 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,77 تەڭگە، ساتۋ - 602,29 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,48 - 6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,66 - 76,12 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 517,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 596,50 تەڭگە، ساتۋ - 603,54 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 74,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 25-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,52 تەڭگەگە ارزانداپ، 518,40 تەڭگە بولدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
