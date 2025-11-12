ەلىمىزدە دەپرەسسياعا ۇشىراعان قىزمەتكەرلەر ەكى اي جۇمىستان بوساتىلادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا دەپرەسسياعا ۇشىراعان قىزمەتكەرلەر ەڭبەككە ۋاقىتشا جارامسىزدىق پاراعىن راسىمدەي الادى. ول ءۇشىن پسيحياتر مامان اۋرۋدى راستاۋى كەرەك. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Almaty.tv.
جارتى جىل بۇرىن مارال اسەمبەكوۆانىڭ ءومىرى ءبىرقالىپتى ەدى. ءبىر مەزەتتە سۇيگەنىمەن ايىرىلىسىپ، دەپرەسسياعا شالدىققان. سونىڭ سالدارىنان وتباسىندا تۇسىنىسپەۋشىلىكتەر دە كوبەيىپتى. «بارلىعىن رەتتەيمىن» دەپ جۇرگەنىندە جۇمىسىنان دا ايىرىلعان. بويجەتكەننىڭ ايتۋىنشا، ەگەر 6 اي بۇرىن كۇيزەلىس كەزىندە ەڭبەككە جارامسىزدىق پاراعىن راسىمدەۋگە بولاتىنىن بىلسە، مۇنداي جاعداي بولمايتىن ەدى.
«جۇمىسىمنان شىعىپ كەتتىم. ەڭبەككە جارامسىزدىق پاراعىمەن دەمالىسقا شىعۋعا بولاتىنىن بىلمەدىم. مەن سەكىلدى جاس قىزدار نەمەسە ۇلكەن كىسىلەر جۇمىسىنان شىعىپ كەتپەي، ۇيدە دەمالىپ الىپ، قايتادان جۇمىسىن جالعاستىرا بەرسە بولادى. سەبەبى كوبى ومىردەن ءتۇڭىلىپ كەتەدى عوي»، - دەدى قالا تۇرعىنى مارال اسەمبەكوۆا.
رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، بيىل ەلىمىزدە مارال سياقتى كۇيزەلىستىڭ كولەڭكەسىندە كۇن كەشىپ جۇرگەن 1500 دەن استام ادام تىركەلگەن. ولاردىڭ باسىم بولىگى - 18 بەن 40 جاس ارالىعىنداعى ادامدار. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، الدىمەن ناۋقاسقا ارنايى پسيحياتريالىق ورتالىققا جولداما بەرىلەدى. دارىگەر ونىڭ حال-احۋالىمەن تانىسىپ، ناقتى بەلگىلەر انىقتالعان سوڭ جۇمىسقا جارامسىزدىق پاراعىن اشۋعا شەشىم قابىلدايدى.
ايتا كەتەيىك، ءدال وسى دياگنوز قويىلعان ناۋقاستار ەكى اي، قاجەت بولسا، ودان دا ۇزاق مەرزىمگە جۇمىستان بوساتىلادى.
«ەڭبەككە جارامسىزدىق پاراعىن الۋ ءۇشىن دارىگەردىڭ نەگىزگى شەشىمى بولادى. دارىگەر ناۋقاستى قاراپ، تەكسەرىپ، شەشىم قابىلدايدى. دەپرەسسيۆتى ەپيزودتاردىڭ جەڭىل، اۋىر جانە ورتاشا ءتۇرى بار. ۇشەۋىندە دە بەرىلەدى. ءبىراق دارىگەر شەشىم قابىلدايدى»، - دەدى رەسپۋبليكالىق پسيحيكالىق دەنساۋلىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ءنابي ەسىموۆ.
ال پسيحولوگ شىنار قۇسمان قىزى ايتۋىنشا، دەپرەسسيا كوبىنە قولى بوس، كۇن ءتارتىبى رەتتەلمەگەن ادامدار اراسىندا ءجيى بايقالادى. ال ەڭبەكتىڭ ءدامىن تاتىپ، ۇنەمى قوزعالىستا جۇرەتىن ادامدار مۇنداي ءحالدىڭ نە ەكەنىن دە بىلمەيدى.
«نەگىزىندە قوزعالعان ادامدا دەپرەسسيا جوق. ول - قوزعالماعان ادامدا جانە دە ءوزىنىڭ عانا قالاۋىن ويلاعان ادامداردا جانە دە جاقسىلىقتى جاساعىلارى كەلمەيتىن ادامداردا بولاتىن كوڭىل كۇي. دەپرەسسيامەن ادامداردى كۇندەلىكتى قابىلدايمىز عوي. سوندا كوبىنە جاستار كەلەدى. «دەپرەسسيا، مەندە قورقىنىش، مەندە سترەسس» دەپ كەلىپ جاتادى. قاراپ وتىرساڭىز، قالاعانىن الا المايدى. سودان كەيىن دەپرەسسياعا ءتۇسىپ جاتادى»، - دەدى پسيحولوگ شىنار قۇسمان قىزى.
ايتا كەتەيىك، دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ دەرەگىنشە، جەر بەتى حالقىنىڭ شامامەن ءتورت پايىزى كۇيزەلىستىڭ قۇرساۋىندا ءومىر ءسۇرىپ ءجۇر. ساراپشىلار دەپرەسسيانىڭ الدىن الۋ وتە ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.