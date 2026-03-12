ەلىمىزدە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى العاش رەت 75,9 جاسقا جەتتى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا ايتتى.
- كوپتەگەن ەلگە قاراعاندا قازاقستاندا بارلىق دەڭگەيدە اقىسىز ءبىلىم الۋعا مۇمكىندىك بار. بۇل قاعيدات جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا وزگەرىسسىز ساقتالدى.
ءبىزدىڭ بالالارىمىز مەملەكەتتىك مەكتەپتەردە اقىسىز، ياعني اقىسىز وقيدى. قازىر ەلىمىزدەگى كوللەدجدەردە 150 مىڭ ستۋدەنت مەملەكەت قارجىسى ەسەبىنەن ءبىلىم الۋدا. ىزدەنىپ-تالاپتانسا، كەز كەلگەن جاس ازامات جوعارى وقۋ ورنىنا گرانت ارقىلى تۇسە الادى. مەملەكەت مۇنداي گرانت سانىن جىل سايىن ارتتىرىپ جاتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
ەلىمىزدە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى العاش رەت 75,9 جاسقا جەتتى. بۇل - وسى ايماق ەلدەرى اراسىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
- 2023 -جىلدان بەرى انا ءولىمى 35 پايىزعا ازايدى. ءال سابي ءولىمى 20 پايىزعا قىسقارىپ، تاريحي تۇرعىدان ەڭ تومەن دەڭگەيگە ءتۇستى.
سوڭعى جەتى جىلدا 1259 دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانى سالىندى. سونىڭ ىشىندە «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا 655 نىسان بوي كوتەردى.
بىلتىر استانادا ناۋقاستاردى ەمدەيتىن پروتوندىق تەراپيا ورتالىعى اشىلدى. بۇل - ءبىزدىڭ ايماقتاعى تەڭدەسسىز نىسان. سونداي-اق وتكەن جىلى «انالار ساۋلىعى» باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. ايەلدەردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋعا ارنالعان بۇل باعدارلامانىڭ ءدا مان-ماڭىزى ايرىقشا.
مەنىڭ تاپسىرماممەن 2021 -جىلدان باستاپ «اڭساعان ءسابي» باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن بىلەسىزدەر. سونىڭ اياسىندا جىل سايىنعى بولىنەتىن كۆوتا سانى 7 ەسە ارتتى (ياعني 1 مىڭنان 7 مىڭعا دەيىن كوبەيدى). بۇگىندە 11 مىڭنان استام ءسابي وسى ەكو تاسىلىمەن دۇنيەگە كەلدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.