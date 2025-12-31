ەلىمىزدە ءولىم-ءجىتىم كورسەتكىشى تومەندەپ، ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ارتتى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلى قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندە ءبىرقاتار ناقتى وزگەرىستەر جۇزەگە اسىرىلىپ، نەگىزگى مەديتسينالىق كورسەتكىشتەر جاقساردى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قابىلدانعان جۇيەلى شەشىمدەردىڭ ناتيجەسىندە ەلدە جالپى ءولىم-ءجىتىم دەڭگەيى 2,6 پايىزعا، ونكولوگيالىق اۋرۋلاردان بولاتىن ءولىم 6,3 پايىزعا تومەندەگەن. ال سابيلەر ءولىمى تاريحي ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتىپ، 18,7 پايىزعا قىسقارعان.
سونىمەن قاتار 2025-جىلى قازاقستاندا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 75,8 جاسقا دەيىن ءوستى.
- سونداي-اق قازاقستان ب ۇ ۇ- نىڭ ادامي دامۋ يندەكسىندە 7 ساتىعا جوعارىلاپ، 193 ەلدىڭ ىشىندە 60-ورىنعا كوتەرىلدى.
2025-جىلى مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان زاڭ قابىلداندى. سونىڭ ناتيجەسىندە 1 ميلليونعا جۋىق ادام قوسىمشا مەديتسينالىق كومەك الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى. ونكولوگيالىق سكرينينگتەر كەپىلدەندىرىلگەن تەگىن مەديتسينالىق كومەك پاكەتىنە اۋىستىرىلىپ، ساقتاندىرىلماعان ازاماتتاردى قامتۋ اياسى كەڭەيتىلدى، - دەدى ءالنازاروۆا.
مينيستر مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن قۇقىقتىق قورعاۋ شارالارىنىڭ دا كۇشەيتىلگەنىن اتاپ ءوتتى. ەندى دارىگەرلەرگە قاتىستى زورلىق-زومبىلىق ارەكەتتەرى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار ەلدە العاشقى مەديتسينالىق كومەك، انا مەن بالا دەنساۋلىعىن ساقتاۋ باعىتتارى كۇشەيتىلىپ، ونكولوگيالىق قىزمەت جاڭعىرتىلعان. ورتالىق ازياداعى العاشقى پروتوندىق تەراپيا ورتالىعى ىسكە قوسىلىپ، اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن دامىتۋ، تسيفرلىق شەشىمدەر مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، اتالعان شارالاردىڭ بارلىعى حالىقتىڭ دەنساۋلىعىن جاقسارتۋعا جانە مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلعا 567 ميلليارد تەڭگەگە دارىلىك زاتتار ساتىپ الىندى.