ەلىمىزدە ءدارى-دارمەك باعاسى تومەندەيدى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قازاقستاندا ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسى وزگەرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
مەملەكەت ءدارى-دارمەكتىڭ شەكتى باعاسىن تومەندەتەدى، ءدارى-دارمەكتەردى تىركەۋدى جەڭىلدەتەدى، نارىقتاعى ساپانى باقىلاۋدى كۇشەيتەدى جانە گوسپيتالدىق فارماتسيانىڭ جاڭا ستاندارتتارىن ەنگىزەدى.
بۇل شارالار ءدارى-دارمەكتەردى پاتسيەنتتەر ءۇشىن قولجەتىمدى جانە قاۋىپسىز ەتۋگە، سونداي-اق بيۋجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. باعالار مەن ۇنەمدەۋ:
- باعا بەلگىلەۋ تەتىگى حالىق ءۇشىن قولجەتىمدىلىك جاعىنا قاراي قايتا قارالدى؛
- گەنەريكتەرگە شەكتى باعالار
- ءتۇپنۇسقانىڭ قۇنىنان %30 عا دەيىن تومەندەتىلدى؛
- شىلدە ايىندا بولشەك ساۋداعا، كوتەرمە ساۋداعا جانە تمككك/مامس جۇيەسىنە ارنالعان ءدارى-دارمەكتەردىڭ جاڭا باعاسى بەكىتىلدى.
ناتيجەسىندە:
• ت م ك ك ك جانە م ءا م س شەڭبەرىندە %15 عا،
• بولشەك جانە كوتەرمە سەگمەنتتەردە %26 عا دەيىن تومەندەۋ بولجانىپ وتىر.
ءدارى-دارمەكتەردى تىركەۋ:
- «ءبىرىڭعاي تەرەزە» قىزمەتى ەنگىزىلدى؛
- تىركەۋ مەرزىمى قىسقارتىلدى:
210 نان 100 جۇمىس كۇنىنە دەيىن؛
- رەتتەۋشى بەدەلى جوعارى ەلدەر ءۇشىن (ا ق ش، ە و، ۇلى بريتانيا، جاپونيا) 15 جۇمىس كۇنى ىشىندە تىركەلۋ
ساپانى باقىلاۋ:
- جىل سايىن قاۋىپكە باعدارلانعان ءتاسىل بويىنشا ءدارى-دارمەكتەر مەن مەديتسينالىق بۇيىمدار نارىعىنان تاڭداپ ىرىكتەۋ جۇرگىزىلەدى؛
- ماقسات - ىرىكتەۋدى قامتۋدى %100 عا دەيىن جەتكىزۋ.
گوسپيتالدىق فارماتسيا:
- دارىلىك زاتتاردىڭ ساپاسى مەن ۇتىمدى پايدالانىلۋىن باقىلاۋ ءۇشىن كلينيكالىق فارماكولوگيا جانە گوسپيتالدىق فارماتسيا بولىمشەلەرى اشىلادى؛
- 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 170 بولىمشە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر (قازىر 99 بولىمشە جۇمىس ىستەيدى)؛
- ءبىرقاتار مەديتسينالىق ۇيىمداردا ءدارى- دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ تيىمدىلىگى %46 عا دەيىن ءوستى.
قازاقستاندىقتار كۇنىنە قانشا ءدارى ساتىپ الاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.