ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:40, 29 - تامىز 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە ءدارى-دارمەك باعاسى تومەندەيدى

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قازاقستاندا ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسى وزگەرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.

    дәрі-дәрмек
    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    مەملەكەت ءدارى-دارمەكتىڭ شەكتى باعاسىن تومەندەتەدى، ءدارى-دارمەكتەردى تىركەۋدى جەڭىلدەتەدى، نارىقتاعى ساپانى باقىلاۋدى كۇشەيتەدى جانە گوسپيتالدىق فارماتسيانىڭ جاڭا ستاندارتتارىن ەنگىزەدى.

    بۇل شارالار ءدارى-دارمەكتەردى پاتسيەنتتەر ءۇشىن قولجەتىمدى جانە قاۋىپسىز ەتۋگە، سونداي-اق بيۋجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. باعالار مەن ۇنەمدەۋ:

    - باعا بەلگىلەۋ تەتىگى حالىق ءۇشىن قولجەتىمدىلىك جاعىنا قاراي قايتا قارالدى؛

    - گەنەريكتەرگە شەكتى باعالار

    - ءتۇپنۇسقانىڭ قۇنىنان %30 عا دەيىن تومەندەتىلدى؛

    - شىلدە ايىندا بولشەك ساۋداعا، كوتەرمە ساۋداعا جانە تمككك/مامس جۇيەسىنە ارنالعان ءدارى-دارمەكتەردىڭ جاڭا باعاسى بەكىتىلدى.

    ناتيجەسىندە:

    • ت م ك ك ك جانە م ءا م س شەڭبەرىندە %15 عا،

    • بولشەك جانە كوتەرمە سەگمەنتتەردە %26 عا دەيىن تومەندەۋ بولجانىپ وتىر.

    ءدارى-دارمەكتەردى تىركەۋ:

    - «ءبىرىڭعاي تەرەزە» قىزمەتى ەنگىزىلدى؛

    - تىركەۋ مەرزىمى قىسقارتىلدى:

    210 نان 100 جۇمىس كۇنىنە دەيىن؛

    - رەتتەۋشى بەدەلى جوعارى ەلدەر ءۇشىن (ا ق ش، ە و، ۇلى بريتانيا، جاپونيا) 15 جۇمىس كۇنى ىشىندە تىركەلۋ

    ساپانى باقىلاۋ:

    - جىل سايىن قاۋىپكە باعدارلانعان ءتاسىل بويىنشا ءدارى-دارمەكتەر مەن مەديتسينالىق بۇيىمدار نارىعىنان تاڭداپ ىرىكتەۋ جۇرگىزىلەدى؛

    - ماقسات - ىرىكتەۋدى قامتۋدى %100 عا دەيىن جەتكىزۋ.

    گوسپيتالدىق فارماتسيا:

    - دارىلىك زاتتاردىڭ ساپاسى مەن ۇتىمدى پايدالانىلۋىن باقىلاۋ ءۇشىن كلينيكالىق فارماكولوگيا جانە گوسپيتالدىق فارماتسيا بولىمشەلەرى اشىلادى؛

    - 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 170 بولىمشە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر (قازىر 99 بولىمشە جۇمىس ىستەيدى)؛

    - ءبىرقاتار مەديتسينالىق ۇيىمداردا ءدارى- دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ تيىمدىلىگى %46 عا دەيىن ءوستى.

    قازاقستاندىقتار كۇنىنە قانشا ءدارى ساتىپ الاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
