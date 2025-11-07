ەلىمىزدە بارلىق باعىت بويىنشا جول اشىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول ۇ ك» ا ق دەرەكتەرى بويىنشا قازىر ەلىمىزدە بارلىق باعىت بويىنشا جولدار اشىق.
2025 -جىلعى 7-قاراشا ساعات 08:00-دە بۇعان دەيىن جابىلعان مىنا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدارداعى كولىك قوزعالىسى قايتا جانداندى:
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەك. » اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاق. ، (استانادان پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).
• «استانا - ەرەيمەنتاۋ - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 200-254-شاق. ، (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان شىدەرتى اۋىلىنا دەيىن).
كومپانيا قازاقستاندىقتارعا «112» قۇتقارۋ قىزمەتىنەن اۋا رايىنىڭ ناشارلاعانى جونىندە SMS-حابارلاما العان كەزدە بۇعان نازار اۋدارۋدى جانە ەلدى مەكەندەردەن ۇزاق ساپارعا شىقپاۋدى ەسكەرتتى.
اۋا رايى
2025 -جىلعى 7-قاراشادا قوستاناي، اقمولا، سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، اقتوبە، اباي، قاراعاندى جانە پاۆلودار وبلىستارىندا قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا العاش رەت كوكتايعاققا قارسى ماتەريالداردىڭ ۇلتتىق ستاندارتى ازىرلەنگەنىن حابارلاعانبىز.