ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:22, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە بارلىق باعىت بويىنشا جول اشىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول ۇ ك» ا ق دەرەكتەرى بويىنشا قازىر ەلىمىزدە بارلىق باعىت بويىنشا جولدار اشىق.

    зима
    فوتو: pixabay

    2025 -جىلعى 7-قاراشا ساعات 08:00-دە بۇعان دەيىن جابىلعان مىنا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدارداعى كولىك قوزعالىسى قايتا جانداندى:

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەك. » اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاق. ، (استانادان پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).

    • «استانا - ەرەيمەنتاۋ - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 200-254-شاق. ، (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان شىدەرتى اۋىلىنا دەيىن).

    كومپانيا قازاقستاندىقتارعا «112» قۇتقارۋ قىزمەتىنەن اۋا رايىنىڭ ناشارلاعانى جونىندە SMS-حابارلاما العان كەزدە بۇعان نازار اۋدارۋدى جانە ەلدى مەكەندەردەن ۇزاق ساپارعا شىقپاۋدى ەسكەرتتى.

    اۋا رايى

    2025 -جىلعى 7-قاراشادا قوستاناي، اقمولا، سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، اقتوبە، اباي، قاراعاندى جانە پاۆلودار وبلىستارىندا قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.

    - سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا العاش رەت كوكتايعاققا قارسى ماتەريالداردىڭ ۇلتتىق ستاندارتى ازىرلەنگەنىن حابارلاعانبىز.

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار