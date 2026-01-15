ەلىمىزدە بالىق شارۋاشىلىعىن مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ كەشەندى شارالارى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - «اكۆاشارۋاشىلىق تۋرالى» زاڭدى ىسكە اسىرۋ اياسىندا بالىق وندىرۋشىلەردىڭ شىعىندارىن ازايتۋعا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە سالانىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ جاڭا كەشەندى شارالارى قالىپتاستىرىلدى.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇگىندە اكۆاشارۋاشىلىق سۋبەكتىلەرىن مەملەكەتتىك قولداۋ سۋبسيديالاۋدىڭ ءۇش نەگىزگى باعىتىن قامتيدى.
ءبىرىنشى باعىت - اكۆاشارۋاشىلىق سالاسىنداعى ينۆەستيتسيالىق سالىمدار كەزىندە جۇمسالعان شىعىنداردىڭ ءبىر بولىگىن وتەۋ.
ەكىنشى باعىت - ءونىمىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋدى، سونداي-اق اسىل تۇقىمدى بالىق ءوسىرۋدى دامىتۋعا ارنالعان سۋبسيديالار.
ءۇشىنشى باعىت - سۋ بەرۋ قىزمەتتەرىنىڭ قۇنىن سۋبسيديالاۋ.
نەگىزگى جاڭاشىلدىقتاردىڭ ءبىرى - ينۆەستيتسيالىق سالىمداردى سۋبسيديالاۋ قاعيدالارىنىڭ جاڭارتىلۋى بولدى. العاش رەت قارسى مىندەتتەمە ەنگىزىلدى: سۋبسيديا الۋشىلار مەملەكەتتىك قولداۋدى العاننان كەيىن كەمىندە بەس جىل بويى اكۆاشارۋاشىلىق سالاسىنداعى قىزمەتىن جالعاستىرۋعا مىندەتتى. بۇل شەشىم بيۋجەت قاراجاتىنىڭ ۇزاقمەرزىمدى تيىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە قولداۋ شارالارىن فورمالدى پايدالانۋدىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان.
قولدانىستاعى قاعيدالارعا سايكەس، ينۆەستيتسيالىق شىعىنداردىڭ وتەماقىسى ءبىرقاتار باسىم باعىت بويىنشا %25 مولشەرىندە جۇزەگە اسىرىلادى. ولاردىڭ قاتارىندا قۋاتى ساعاتىنا كەمىندە ءبىر توننا بولاتىن اكۆاشارۋاشىلىق نىساندارىنا ارنالعان جەم وندىرەتىن زاۋىتتار مەن تسەحتاردى قۇرۋ جانە كەڭەيتۋ، جىلىنا 25 توننادان باستاپ ءونىم وندىرەتىن توعان شارۋاشىلىقتارىن دامىتۋ، سونداي- اق ءدال وسىنداي قۋاتتاعى باسسەيندەر مەن تۇيىق سۋ اينالىمى قوندىرعىلارىن قولداناتىن يندۋستريالىق شارۋاشىلىقتاردى دامىتۋ بار.
مەملەكەتتىك قولداۋ سونداي- اق جىلىنا 50 توننادان باستاپ قۋاتى بار بالىق شارۋاشىلىعى سۋ ايدىندارىنداعى تورلى اكۆاوسىرۋدى دامىتۋعا، اۋماعى كەمىندە 50 گەكتار بولاتىن سۋ ايدىندارىندا كول- تاۋارلى بالىق وسىرۋگە ارنالعان جابدىقتار مەن تەحنيكانى ساتىپ الۋعا، تاۋلىگىنە كەمىندە ءبىر توننا ءونىم وندىرەتىن بالىق وڭدەۋ نىساندارىن قۇرۋ جانە كەڭەيتۋگە، سونداي- اق بەلگىلەنگەن قۋاتتاعى بالىق شاباعىن وندىرەتىن قايتا ءوندىرۋ شارۋاشىلىقتارىن دامىتۋعا دا تارالادى.
سۋ رەسۋرستارىمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. 8-«جىلىنا 25 توننادان باستاپ اكۆاوسىرۋ نىساندارىن وسىرەتىن اكۆاوسىرۋ سۋبەكتىلەرىن، سونداي-اق اكۆاوسىرۋدى دامىتۋعا ىقپال ەتەتىن سۋبەكتىلەردى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ» پاسپورتى شەڭبەرىندە وتەماقى مولشەرى ۇلعايتىلىپ، ناقتى شىعىنداردىڭ %50 ىن قۇرايدى.
اكۆاشارۋاشىلىق ءونىمىنىڭ ونىمدىلىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋدى سۋبسيديالاۋ باعىتىندا دا ەلەۋلى وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. جەمشوپتى، بالىق وتىرعىزۋ ماتەريالىن جانە جوندەۋ-انالىق تابىندى ساتىپ الۋ كەزىندە بەرىلەتىن سۋبسيديالاردىڭ شەكتى مولشەرلەرى قايتا قارالدى. سونىمەن قاتار بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ ماقساتتى پايدالانىلۋىن باقىلاۋ تالاپتارى كۇشەيتىلدى. شارۋاشىلىقتارعا كوشپەلى تەكسەرۋلەر جۇرگىزۋ، مىندەتتى فوتو جانە بەينەتىركەۋ، سونداي- اق ۆەتەريناريالىق قۇجاتتاردى ۇسىنۋ ەنگىزىلدى.
وسى باعىت اياسىندا اكۆاوسىرۋ نىساندارىن وسىرۋدە پايدالانىلاتىن جەمشوپتى ساتىپ الۋعا جۇمسالعان شىعىنداردىڭ 30 پايىزى، بالىق وتىرعىزۋ ماتەريالىن، بيولوگيالىق نەگىزدەمە ازىرلەۋدى، مامانداندىرىلعان دارىلىك پرەپاراتتاردى، سونداي-اق انالىق بالىق ءۇيىرىن ساتىپ الۋ جانە ولاردى كۇتىپ-ۇستاۋ شىعىستارىنىڭ 50 پايىز وتەلەدى.
سونىمەن قاتار، اكۆاشارۋاشىلىق سۋبەكتىلەرىنە مەملەكەتتىك قولداۋ رەتىندە جاڭادان سۋ بەرۋ قىزمەتتەرىنىڭ قۇنىن سۋبسيديالاۋ ەنگىزىلدى. مەملەكەتتىك قولداۋ مولشەرى ديففەرەنتسيالدى تۇردە ايقىندالىپ، سۋ بەرۋ تاسىلىنە قاراماستان، قوسىلعان قۇن سالىعىن ەسەپكە الماعاندا ءتاريفتىڭ 60-85 پايىزىن قۇرايدى. بۇل، اسىرەسە، سۋ رەسۋرستارى شەكتەۋلى وڭىرلەردە ورنالاسقان شارۋاشىلىقتار ءۇشىن ماڭىزدى.
- جالپى العاندا، قابىلدانعان شارالار اكۆاوسىرۋ ءونىمىنىڭ وزىندىك قۇنىن تومەندەتۋگە، سالانىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جانە بالىق شارۋاشىلىعىن ودان ءارى دامىتۋدىڭ بەرىك نەگىزىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار وندا جاڭا سۋبسيديالاۋ تەتىكتەرى ءوندىرىس كولەمىن ۇلعايتۋعا، ءونىم ساپاسىن جاقسارتۋعا جانە قازاقستاننىڭ ىشكى ءارى سىرتقى بالىق ونىمدەرى نارىعىنداعى پوزيتسياسىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەگەن ءۇمىت بار ەكەنى ايتىلعان.
ايتا كەتەيىك، كەيىنگى 4 جىلدا ەلدە بالىق وسىرەتىن شارۋاشىلىقتار سانى 7 ەسە وسكەن.