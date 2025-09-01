ەلىمىزدە بالاباقشا كەزەگى ءۇش ەسە قىسقاردى
استانا. KAZINFORM - بيىل 11,8 مىڭعا جۋىق مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردا 1 ميلليوننان استام بالا تاربيە- ءبىلىم الادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى حابارلايدى.
- 2 جاستان 6 جاسقا دەيىنگى بالالاردى مەكتەپكە دەيىنگى تاربيە جانە وقىتۋمەن قامتۋ دەڭگەيى %93,1 عا جەتتى، جىل سوڭىنا دەيىن كورسەتكىش %95 عا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردى ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ جۇيەسىنىڭ ەنگىزىلۋىنىڭ ناتيجەسىندە جىل باسىنان بەرى بالاباقشا كەزەگى %44 عا قىسقاردى. سوڭعى ەكى جىلدا بالاباقشا كەزەگى ءۇش ەسە قىسقاردى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان حابارلامادا.
اقپاراتتا ايتىلعانداي، ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ مەحانيزمى قىزمەت ساپاسىن ارتتىرىپ قانا قويماي، مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتتى.
- اتالعان جۇيەنى ەنگىزۋدىڭ ناتيجەسىندە 11 ميلليارد تەڭگەدەن استام بيۋدجەت قاراجاتى ۇنەمدەلدى. قازىر جوبا ەلدىڭ 20 قالاسى مەن 7 اۋدانىندا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. قىركۇيەكتەن باستاپ جىل سوڭىنا دەيىن ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ بارلىق بالاباقشادا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەدى. سونىمەن قاتار جاڭا بالاباقشالار سالۋ مەن جۇمىس جاساپ تۇرعان بالاباقشالار ەسەبىنەن كەڭەيتۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. تەك وسى جىلى 179 جاڭا مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىم اشىلدى، ال سوڭعى 6 جىلدا ولاردىڭ سانى 1600 گە ارتتى. بيىل 260 مەملەكەتتىك بالاباقشادا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسى نىعايتىلدى، - دەيدى ۆەدومستۆودان.
ودان بولەك، مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمدارعا بارمايتىن بالالاردىڭ اتا- انالارىنا ارنالعان كونسۋلتاتسيالىق پۋنكتتەر جەلىسى كەڭەيتىلىپ جاتىر.
- جىل باسىنان بەرى ولاردىڭ سانى 4,2 مىڭنان 5,5 مىڭعا دەيىن ارتتى. جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ مەملەكەتتىك ءتىلدى ەرتە جاستان مەڭگەرۋگە باعىتتالعان «تىلگە بويلاۋ» باعدارلاماسى مەن «بەسكە دەيىن ۇلگەر» جوباسى كەڭىنەن ەنگىزىلەدى. بۇل جوبالار بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ 5 وڭىرىندە سىناقتان وتكىزىلگەن بولاتىن. وسى ۋاقىت ىشىندە 135 بالاباقشادا 7 مىڭنان استام بالا مەملەكەتتىك ءتىلدى مەڭگەردى. مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمدارداعى تاربيە جۇمىسىنىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى - بالالاردى ەڭبەككە ەرتە جاستان باۋلۋ. وسى ماقساتتا قىركۇيەك ايىنان باستاپ پيلوتتىق رەجيمدە 100 بالاباقشادا 12 مىڭ بالانى قامتيتىن جاڭا جوبا ىسكە قوسىلادى، - دەپ حابارلايدى مينيسترلىك.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدە ءبىلىم كۇنىنە وراي بارلىق مەكتەپتە سالتاناتتى ءىس-شارا ءوتتى.