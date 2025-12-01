ەلىمىزدە «گازباللون» اكسياسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدە «گازباللون» رەسپۋبليكالىق اكسياسى باستالادى. بەس كۇنگە جالعاساتىن پروفيلاكتيكالىق شارانى توتەنشە جاعدايلار جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بىرلەسىپ وتكىزەدى. بۇل تۋرالى ت ج م باسپاءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اكسيانىڭ باستى ماقساتى - گاز باللوندى پايدالانۋ كەزىندەگى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ جانە اۆاريالىق جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ.
شارا باراسىندا ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىنا، ونىڭ ىشىندە ءورت قاۋىپسىزدىگى قاعيدالارىنىڭ 1074-تارماعىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. اتالعان تارماققا سايكەس گاز باللون ورناتىلعان اۆتوكولىكتەردى:
قوسا سالىنعان نەمەسە جاپسارلاس وزگە ماقساتتاعى ءۇي- جايلاردا؛
جابىق تۇردەگى پاركينگتەر مەن اۆتوتۇراقتاردا؛
جەر دەڭگەيىنەن تومەن ورنالاسقان ءۇي- جايلاردا جانە تۇراقتاردا ورنالاستىرۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى.
وسى تالاپتاردىڭ بۇزىلۋى ادامداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەدى، سوندىقتان شارا بارىسىندا نورمالاردىڭ ساقتالۋىنا باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى.
«گازباللون» اكسياسى اياسىندا ماماندار پاركينگتەر مەن جولداردا رەيدتىك تەكسەرىستەر جۇرگىزىپ، وسىمەن جابدىقتالعان كولىكتەردە زاڭسىز ورنالاستىرۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ شارالارى جوسپارلانعان.
سونداي-اق تۇرعىندارعا پاركينگتەرگە مۇنداي اۆتوكولىكتەردىڭ كىرۋىنە جول بەرمەۋ جونىندە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. وعان قوسا، اكسيا كەزىندە گاز قۇيۋ ستانتسيالارىندا پروفيلاكتيكالىق شارالار وتكىزىلەدى.
پرەمەر- مينيستر قازان ايىندا ءۇش مينيسترلىككە گاز باللوندارىنىڭ ءوندىرىسىن ۇيىمداستىرۋدى تاپسىرعان بولاتىن.