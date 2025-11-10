ەلىمىزدە اسفالتتى قالپىنا كەلتىرۋ تەحنولوگياسىن ازىرلەۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستاندىق جول عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتى» جول قۇرىلىسىنا «جاسىل» تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان عىلىمي جوبانى ىسكە اسىرۋعا كىرىستى.
زەرتتەۋ جۇمىسى ەسكىرگەن اسفالتبەتوندى قالپىنا كەلتىرىپ، ونى جول جامىلعىسىنىڭ جوعارعى قاباتتارىندا قايتا پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن يننوۆاتسيالىق جاسارتقىش قۇرام جاساۋعا ارنالىپ وتىر.
قازجول ع ز ي ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، رەگەنەراتسيا تەحنولوگياسىن قولدانۋ قۇرىلىس قالدىقتارىنىڭ كولەمىن ايتارلىقتاي ازايتۋعا، ەنەرگيا تۇتىنۋدى تومەندەتۋگە جانە اسفالت ءوندىرىسى كەزىندە كومىرقىشقىل گازىنىڭ شىعارىندىلارىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي ءتاسىل ماتەريالدارعا «ەكىنشى ءومىر» سىيلايتىن ورنىقتى جول قۇرىلىسىنىڭ جاڭا مودەلىن قالىپتاستىرماق.
- ءبىز جاڭا رەسۋرستاردى تۇتىنۋدىڭ ورنىنا بارىن قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن شەشىمدەر ازىرلەپ جاتىرمىز. بۇل قورشاعان ورتاعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتىپ قانا قويماي، جول سالاسىن اناعۇرلىم ءتيىمدى جانە تەحنولوگيالىق تۇرعىدا دامىتا تۇسەدى، - دەدى قازجول ع ز ي جول- قۇرىلىس ماتەريالدارى جانە جاڭا تەحنولوگيالار ءبولىمىنىڭ باسشىسى، PhD سالتانات اشيموۆا.
جۇمىستار 2025- 2027 -جىلدارعا ارنالعان عىلىمي جانە عىلىمي-تەحنيكالىق جوبالار كونكۋرسىنىڭ ناتيجەسى بويىنشا الىنعان گرانت اياسىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر. زەرتتەۋ اسفالتبەتوندى رەگەنەراتسيالاۋعا ارنالعان جاسارتقىش قۇرامدى پايدالانۋ ارقىلى جول قۇرىلىسىنا «جاسىل» تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان. جوبانى ىسكە اسىرۋ قازاقستاننىڭ كليماتتىق جانە پايدالانۋ جاعدايلارىنا بەيىمدەلگەن ەكولوگيالىق تازا، وتاندىق قۇرامدى ازىرلەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ونىڭ ەنگىزىلۋى جول جامىلعىلارىنىڭ ساپاسى مەن بەرىكتىگىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق سالانىڭ اينالمالى سيكل قاعيداتتارىن دامىتۋعا جول اشادى.
جوبا «جاسىل» يننوۆاتسيالاردى دامىتۋعا جانە قازاقستاننىڭ ورنىقتى ءارى ەكولوگيالىق جاۋاپتى ەكونوميكاعا كوشۋ ۇدەرىسىندەگى ءرولىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.