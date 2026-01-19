ەلىمىزدە AI-Sana باعدارلاماسى اياسىندا 100 مىڭ ستۋدەنت ج ي الگوريتمدەرىن مەڭگەرەدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ءبىلىم بەرۋ، زەرتتەۋ جانە قولدانبالى تاسىلدەردى بىرىكتىرەتىن AI-Sana باعدارلاماسى بيىل دا جالعاسادى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇلتتىق قۇرىلتاي اياسىندا وتكەن ءبىلىم-عىلىم سەكسياسىندا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك مالىمدەدى.
بۇل جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءداستۇرلى ءبىلىم بەرۋ فورماتىنان عىلىمي-زەرتتەۋ فورماتىنا كوشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. باعدارلاما جاساندى ينتەللەكت بويىنشا بازالىق بىلىمنەن باستاپ ستارتاپتاردى كاسىبي دامىتۋعا جانە ولاردى نارىقتا ماسشتابتاۋعا دەيىن دايەكتى دامىتۋعا باعىتتالعان.
- Ai-Sana باعدارلاماسىن بىلتىردان بەرى جۇزەگە اسىرىپ كەلەمىز. وسى كۇنگە دەيىن 668 مىڭ ستۋدەنت وقىدى. ەلىمىزدەگى بارلىق ستۋدەنت باعدارلاما اياسىندا مىندەتتى تۇردە جاساندى ينتەلەكت كۋرستارىنان وتەدى. بۇل - ەڭ مىقتى كۋرستار. Coursera, HUAWEI، Microsoft, Google ءتارىزدى كومپانيالارمەن بىرىگىپ، ولاردىڭ كۋرستارىن قازاق جانە ورىس تىلدەرىنە اۋدارىپ، ستۋدەنتتەردى وقىتىپ جاتىرمىز. بيىل اقپان ايىندا باعدارلامانىڭ ەكىنشى ەكىنشى كەزەڭى باستالادى. سونىڭ اياسىندا 100 مىڭ ستۋدەنت جاساندى ينتەللەكتىنىڭ تەرەڭدەتىلگەن الگوريتمدەرىن مەڭگەرەدى، - دەدى مينيستر.
ج و و-لار بەلگىلەنگەن ۇلگىدەگى ەلەكتروندى سەرتيفيكات بەرە وتىرىپ، وزدەرى ازىرلەگەن كۋرستار بويىنشا ستۋدەنتتەردى وقىتا الادى.
- باعدارلامانى ودان ءارى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن 27 «زاكىرلى» ج و و ىرىكتەلىپ، بەكىتىلدى. وقۋ ورىندارى باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى ينفراقۇرىلىم، ونىڭ ىشىندە ج ي سالاسىنداعى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ، شەتەلدىك سەرىكتەستەردىڭ، ەسەپتەۋ قۋاتتارىنىڭ بولۋى سياقتى كريتەريلەر بويىنشا ىرىكتەلدى. بۇل ج و و-لار AI-Sana باعدارلاماسى بويىنشا ستۋدەنتتەر مەن پەداگوگيكالىق وقىتۋشى قۇرامىن وقىتۋدى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، ءوز وڭىرىندەگى جانە كورشىلەس وبلىستارداعى جوبانى ىسكە اسىرۋعا جاۋاپتى بولادى، - دەدى ساياسات نۇربەك.
AI-Sana باعدارلاماسى ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋ ءۇشىن قولايلى ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. ج و و-لار قابىلداۋ كوميسسياسىنان باستاپ وقۋ پروتسەسىن سۇيەمەلدەۋ جانە بىتىرۋمەن اياقتايتىن ج و و-نىڭ اقپاراتتىق ەكوجۇيەسىن قۇرايتىن 9 ج ي اگەنتىن ازىرلەدى.
