ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:42, 14 - تامىز 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە اۋا رايى قۇبىلمالى: كەي وڭىردە جاۋىن، كەي جەردە اپتاپ

    استانا. KAZINFORM - سينوپتيكتەر 14-تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.

    об-ҳаво
    Фото: ФВВ

    الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىندا ءارتۇرلى اۋا رايى كۇتىلەدى.

    - سولتۇستىك-باتىس سيكلون مەن اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن ەلدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسى مەن ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسىپ، قاتتى جەل مەن داۋىل بولۋى مۇمكىن. سولتۇستىكتە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. ال وڭتۇستىكتە كۇندىز شاڭدى داۋىل سوعۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونىمەن قاتار انتيسيكلوننىڭ ىقپالىمەن كەيبىر وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق اۋا رايى بولادى.

    الماتى مەن جەتىسۋ وبلىستارىندا كۇندىز قاتتى ىستىق - 35-37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    سينوپتيكتەر ەلدىڭ كوپتەگەن ايماعىندا ءورت قاۋپى جوعارى ەكەنىن، ال وڭتۇستىك پەن باتىستا - توتەنشە دەڭگەيدە ەكەنىن ەسكەرتتى.

    بۇدان بۇرىن قازگيدرومەت ءتورت وبلىستا اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋستان جوعارى بولاتىنىن بولجاعان ەدى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار