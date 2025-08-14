ەلىمىزدە اۋا رايى قۇبىلمالى: كەي وڭىردە جاۋىن، كەي جەردە اپتاپ
استانا. KAZINFORM - سينوپتيكتەر 14-تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىندا ءارتۇرلى اۋا رايى كۇتىلەدى.
- سولتۇستىك-باتىس سيكلون مەن اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن ەلدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسى مەن ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسىپ، قاتتى جەل مەن داۋىل بولۋى مۇمكىن. سولتۇستىكتە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. ال وڭتۇستىكتە كۇندىز شاڭدى داۋىل سوعۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار انتيسيكلوننىڭ ىقپالىمەن كەيبىر وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق اۋا رايى بولادى.
الماتى مەن جەتىسۋ وبلىستارىندا كۇندىز قاتتى ىستىق - 35-37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
سينوپتيكتەر ەلدىڭ كوپتەگەن ايماعىندا ءورت قاۋپى جوعارى ەكەنىن، ال وڭتۇستىك پەن باتىستا - توتەنشە دەڭگەيدە ەكەنىن ەسكەرتتى.
بۇدان بۇرىن قازگيدرومەت ءتورت وبلىستا اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋستان جوعارى بولاتىنىن بولجاعان ەدى.