ەلىمىزدە 900 مىڭ توننادان استام كارتوپ جينالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان وڭىرلەرىندە كارتوپ جيناۋ ناۋقانى قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇگىنگى كۇنگە 907 مىڭ توننا ءونىم جينالدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، وڭىرلەرگە قاراي القاپتارداعى باعا كەلىسىنە 90 نان 120 تەڭگەگە دەيىن وزگەرىپ وتىر. بيىل ۇيىمداسقان شارۋاشىلىقتاردا كارتوپ ەگىستىگىنىڭ كولەمى 11 مىڭ گەكتارعا ۇلعايىپ، جالپى ءونىم كولەمىن 2,7 ميلليون تونناعا جەتكىزۋ جوسپارلانعان. بۇل ىشكى نارىقتىڭ جىلدىق قاجەتتىلىگىنەن (شامامەن 2 ميلليون توننا) ايتارلىقتاي جوعارى.
- بولجام بويىنشا ءونىم مول بولادى. مۇنداي كولەمدە ىشكى نارىقتى تولىق قامتاماسىز ەتۋگە ەش قاۋىپ جوق. سوندىقتان 28 - شىلدەدە كارتوپ ەكسپورتىنا قويىلعان بارلىق شەكتەۋلەر الىندى، - دەدى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە- ءمينيسترى ەربول تاسجۇرەكوۆ.
بولشەك ساۋداداعى ورتاشا باعا دا تومەندەپ جاتىر. ستاتيستيكا دەرەكتەرىنە سايكەس، 2 - قىركۇيەكتە ەل بويىنشا كارتوپتىڭ ورتاشا باعاسى كەلىسىنە 194 تەڭگە بولدى. بۇل كورسەتكىش ءبىر اپتا بۇرىنعىدان %3,9 عا تومەن.
ەكسپورت باعىتىندا دا وڭ ديناميكا بايقالادى. تامىز ايىندا فيتوسانيتارلىق سەرتيفيكاتتاردى راسىمدەۋدە تۋىنداعان تەحنيكالىق ماسەلەلەر شەشىمىن تاپتى. 4 - قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا وزبەكستانعا جونەلتىلگەن 8,7 مىڭ توننا كارتوپقا قۇجاتتار راسىمدەلدى.
- بيىلعى ەكسپورتتىق الەۋەت 450 مىڭ توننا جانە ونىڭ ىشكى نارىققا ەش اسەرى بولمايدى، - دەپ تۇيىندەدى ەربول تاسجۇرەكوۆ.
كارتوپ باعاسى كوكتەمدە 185 تەڭگەدەن اسپايتىنىن جازعان ەدىك.