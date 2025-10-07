ەلىمىزدە 69 ءسۇت فەرماسى جۇمىس ىستەپ تۇر
پاۆلودار. KAZINFORM - ەلىمىزدە 47 ءسۇت-تاۋارلى فەرماسى ىسكە قوسىلسا، يمپورتقا تاۋەلدىلىك ءبىرشاما ازايماق. بۇل تۋرالى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مينيستر ايداربەك ساپاروۆ پاۆلودار وبلىسىنا جۇمىس ساپارى كەزىندە ايماق تۇرعىندارى جانە اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرىمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋدە ۆەدومستۆو باسشىسى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ تاجىريبەسى زاماناۋي ءسۇت فەرمالارىن سالۋ باعدارلاماسىنىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ەلدە 69 ءسۇت-تاۋارلى فەرماسى جۇمىس ىستەپ تۇر، تاعى 47 نىساننىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ولار ىسكە قوسىلعاننان كەيىن ءسۇت ءوندىرىسى جىلىنا 600 مىڭ تونناعا ارتىپ، يمپورتقا تاۋەلدىلىك ەداۋىر ازايادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
مال شارۋاشىلىعىن قولداۋ ماقساتىندا 50 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە اينالىم قاراجاتىن جىلدىق %5 مولشەرلەمەمەن نەسيەلەندىرۋ باعدارلاماسى ىسكە اسىرىلىپ وتىر. سونىمەن قاتار، مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ جونىندەگى جاڭا باعدارلاما ازىرلەنىپ جاتىر، ول كرەديتتىك ونىمدەر جەلىسىن كەڭەيتۋدى كوزدەيدى.
وڭدەۋ سالاسىندا 2025 -جىلى 44 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەندىرۋ قاراستىرىلعان، ونىڭ ىشىندە 62 جوباعا 23,9 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى.
جەدەل دەرەكتەرگە سايكەس، ەلىمىزدە 13,3 ميلليون گەكتار ءداندى داقىل ورىلىپ (%83)، ورتاشا ونىمدىلىك 15,5 تس/گا دەڭگەيىندە 20,8 ملن توننا استىق باستىرىلدى.
پاۆلودار وبلىسى بويىنشا 809 مىڭ توننا استىق، 834 مىڭ توننا كارتوپ، 217 مىڭ توننا كوكونىس جينالدى.
- پاۆلودار وبلىسى جاقسى ناتيجەلەر كورسەتىپ وتىر - بۇل جۇيەلى ءتاسىلدىڭ، تەحنولوگيالىق جاڭارۋدىڭ جانە فەرمەرلەردىڭ مەملەكەتتىك باعدارلامالارعا بەلسەندى قاتىسۋىنىڭ ناتيجەسى. قابىلدانىپ جاتقان بارلىق شارالار اگرارلىق سەكتوردىڭ الەۋەتىن نىعايتىپ، ونىڭ ەل ەكونوميكاسىنا قوسقان ۇلەسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
كەزدەسۋ بارىسىندا ءوڭىردىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرى سۋبسيديالاۋ، جىلىجاي شارۋاشىلىعىن دامىتۋ، سۋارۋ جۇيەلەرىن جەتىلدىرۋ جانە مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ بويىنشا سۇراقتار قويدى. مينيستر بارلىق ۇسىنىستار مەن باستامالاردىڭ الداعى باعدارلامالىق قۇجاتتاردا ەسكەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، پاۆلوداردا ءسۇت ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 31,5 مىڭ تونناعا ارتتى.