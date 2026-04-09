ەلىمىزدە 4 ميلليوننان جوعارى جالاقى سۇرايتىن ماماندار انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا Enbek.kz ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر 102,6 مىڭعا جۋىق بوس جۇمىس ورنىن جاريالاعان. ال جۇمىس ىزدەۋشىلەر تاراپىنان 107,1 مىڭ تۇيىندەمە ورنالاستىرىلدى.
بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆو دەرەكتەرىنە سايكەس، ناۋرىز ايىندا ەڭ جوعارى جالاقى ۇسىنىلعان ماماندىقتار قاتارىندا:
- زاڭ ءبولىمى باسشىسىنىڭ ورىنباسارلارى (شامامەن 1,4 ميلليون تەڭگە)،
- باعدارلامالىق جاساقتاما ارحيتەكتورلارى (1,38 ميلليون تەڭگە)،
- تاۋ-كەن ءوندىرىسى سالاسىنداعى ءوندىرىس باسشىلارى (1,14 ميلليون تەڭگە) بار.
سونىمەن قاتار جۇمىس ىزدەۋشىلەر ءوز تۇيىندەمەلەرىندە بۇدان دا جوعارى جالاقى كۇتەتىنىن كورسەتكەن. ەڭ جوعارى جالاقىعا ۇمىتكەرلەر:
- HR- بيزنەس سەرىكتەستەرى (شامامەن 4,2 ميلليون تەڭگە)،
- كاروتاجشىلار، ياعني ۇڭعىمامەن جۇمىس ىستەيتىن ماماندار (3 ميلليون تەڭگە)،
- وندىرىستىك زەرتحانا باسشىلارى (2,5 ميلليون تەڭگە).
ەڭبەك نارىعىنداعى ۇردىستەر
جىل باسىنان بەرى Enbek.kz پلاتفورماسىندا 304 مىڭنان استام بوس جۇمىس ورنى جانە 394,5 مىڭعا جۋىق تۇيىندەمە جاريالانعان. اقپان ايىمەن سالىستىرعاندا جۇمىس بەرۋشىلەر بەلسەندىلىگى 3,7 پايىز ارتسا، جۇمىس ىزدەۋشىلەر بەلسەندىلىگى، كەرىسىنشە، 14,3 پايىز تومەندەگەن.
قاي سالالاردا سۇرانىس جوعارى
ەڭ كوپ بوس جۇمىس ورنى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا تيەسىلى - 22,6 مىڭ ۆاكانسيا. سونداي-اق قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا 21,2 مىڭ جۇمىس ورنى ۇسىنىلعان.
دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالالارىندا دا تۇراقتى سۇرانىس ساقتالىپ وتىر - 8,7 مىڭ ۆاكانسيا. ال اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعىندا 7,9 مىڭ بوس جۇمىس ورنى تىركەلگەن.
وڭىرلەر بويىنشا ەڭ كوپ ۆاكانسيا تۇركىستان وبلىسىندا (7,7 مىڭ). ودان كەيىن قاراعاندى وبلىسى (7,6 مىڭ)، استانا قالاسى (7,2 مىڭ)، پاۆلودار وبلىسى (7,2 مىڭ) جانە اتىراۋ وبلىسى (6,5 مىڭ) كەلەدى.
جۇمىس ىزدەۋشىلەردىڭ پورترەتى
جاريالانعان ۆاكانسيالاردىڭ شامامەن 40 پايىزى ورتا بىلىكتى ماماندارعا ارنالعان. تومەن بىلىكتى جۇمىس ورىندارى - 31 پايىز، ال جوعارى بىلىكتى ماماندارعا ارنالعان ۇسىنىستار 29 پايىزدى قۇرايدى.
جۇمىس ىزدەۋشىلەر اراسىندا 35 جاسقا دەيىنگى جاستار باسىم - 42 پايىز. 35-44 جاس ارالىعىنداعى ۇمىتكەرلەر - 26 پايىز، 45-54 جاس - 20 پايىز، ال 55 جاستان اسقاندار - 12 پايىز.
گەندەرلىك بولىنىستە ايەلدەر ۇلەسى 54 پايىزدى قۇراسا، ەرلەر 46 پايىزعا تەڭ.