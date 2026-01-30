ەلىمىزدە 30-قاڭتاردا قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
2026 -جىلعى 30-قاڭتار ساعات 08:00-دەگى جاعداي بويىنشا ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كوكتايعاق جانە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەيبىر جولدارىندا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى:
• «دوسسور - قۇلسارى - بەينەۋ - ساي-وتەس - شەتپە - جەتىباي - اقتاۋ» رەسپۋبليكالىق جولىنىڭ 338-632-شاقىرىم ارالىعى (بەينەۋ اۋىلى مەن شەتپە اۋىلى اراسىنداعى ۋچاسكە)؛
• وسى جولدىڭ 632-718-شاقىرىم ارالىعى (شەتپە اۋىلى مەن جەتىباي اۋىلى اراسىنداعى ۋچاسكە).
سونداي-اق پاۆلودار وبلىسىندا «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قازگيدرومەت» ر م ك 30-قاڭتاردا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن- شاشىنسىز اۋا-رايى ساقتالادى. تەك ەلدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەردىڭ وتۋىمەن قار، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇمان، كوكتايعاق بولجانادى.