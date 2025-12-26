ەلىمىزدە 26- جەلتوقساندا قاي جولدار جابىق تۇر
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى بىرنەشە وڭىردەگى جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوموبيل جولىنىڭ 1013-1062-شاقىرىم ارالىعىندا (اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - «رۋبەج» بەكەتى ۋچاسكەسى) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
اباي وبلىسى
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايساندى اينالىپ ءوتۋ جولىمەن - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوموبيل جولىنىڭ 910-1002-شاقىرىم ارالىعىندا (قالباتاۋ اۋىلى - كوكپەكتى اۋىلى ۋچاسكەسى)؛
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوموبيل جولىنىڭ 971-1013-شاقىرىم ارالىعىندا (قالباتاۋ اۋىلى - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
جەتىسۋ وبلىسى
• «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 84-164-شاقىرىم ارالىعىندا (كوكتۇما ستانسياسى - دوستىق ستانسياسى ۋچاسكەسى) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
قوستاناي وبلىسىندا «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي» اۆتوموبيل جولىنىڭ 539-418-شاقىرىم ارالىعىندا (قوستاناي قالاسى - قارابالىق كەنتى ۋچاسكەسى) جولاۋشىلار رەيستىك اۆتوبۋستارى مەن ديزەلدى قوزعالتقىشپەن جابدىقتالعان اۆتوكولىكتەردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
سونداي-اق تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ال پاۆلودار وبلىسىندا «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 26-جەلتوقساندا قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا اۋا رايى قولايسىز بولاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.