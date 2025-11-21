ەلىمىزدە 21-قاراشادا قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى مالىمەت ۇسىندى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 21-قاراشا ساعات 07:00-دە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» 1680-1912-شاقىرىم ارالىعىنداعى (ءۇشىنشى ينتەرناتسيونال اۋىلى - بايگەقۇم اۋىلى) ۋچاسكەسىندە بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلادى.
الايدا كەيبىر وڭىرلەردە شەكتەۋلەر بار.
21-قاراشا ساعات 08:30-دا اقمولا وبلىسىندا كۇننىڭ بۇزىلۋىنا (تەمپەراتۋرانىڭ تومەندەۋى، كوكتايعاق) بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار kaz02 «استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - رف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى) 19-231 ( استانا ق. - شۋچينسك ق. ) ۋچاسكەسىندە بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق 140 شاق/ساع-تان 110 شاق/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى جولدا جوندەۋ- قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى بارلىق كولىكتەردىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى. بۇعان دەيىن تولاسسىز جاۋىن- شاشىن جانە اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ كوپ ءجۇرۋى سالدارىنان KZ15-08 «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) جول ويىلىپ كەتكەن.
سونىمەن قاتار 5 قاراشادان باستاپ تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى. بۇل شارا تاۋلى جەردە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قابىلدانىپ، قىس ماۋسىمى اياقتالعانعا دەيىن كۇشىندە بولادى.
اۋا رايى
21-قاراشادا قاراعاندى، شىعىس قازاقستان، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.