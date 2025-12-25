ەلىمىزدە 200 مىڭعا جۋىق ادام وزىنە قۇمار ويىن ويناۋعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 200 مىڭعا جۋىق ادام قۇمار ويىندارىنا ءوز ەركىمەن تىيىم سالۋعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Jibek Joly.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وتىنىمدەردىڭ 98 پايىزى eGov Mobile قىزمەتى ارقىلى ونلاين، قالعانى جازباشا تۇردە بەرىلگەن.
قازاقستاندىقتاردىڭ ويىنعا تاۋەلدىلىك ءقاۋپىن ازايتۋ ءۇشىن بىلتىر ەلىمىزدە بىرەگەي «توقتاتۋ تۇيمەسى» ىسكە قوسىلدى. قىزمەت 21 جاستان اسقان ازاماتتارعا قولجەتىمدى جانە شەكتەۋلەر التى ايدان 10 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە بەلگىلەنەدى.
ءوتىنىشتى قايتارىپ الۋ مۇمكىن ەمەس، ءبىراق ءوز-وزىنە تىيىم سالۋ ۋاقىتىن ۇزارتۋعا بولادى.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى 2024 -جىلدىڭ 18-ناۋرىزىنان باستاپ قۇمار ويىندارعا وزدىگىنەن تىيىم سالۋدىڭ ونلاين قىزمەتىن ەنگىزۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 600 ميلليارد تەڭگەلىك زاڭسىز قۇمار ويىن سحەماسى بويىنشا توعىز ادام قاماۋعا الىنعانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.