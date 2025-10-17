ەلىمىزدە 13600 دەن استام جول ەرەجەسىن بۇزۋ دەرەگى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە «تاسىمالداۋشى» رەسپۋبليكالىق اكسياسى اياسىندا جولاۋشىلار قاۋىپسىزدىگىنە باقىلاۋ كۇشەيتىلدى. بۇل تۋرالى ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اۆتوموبيل كولىگى جانە كولىكتىك باقىلاۋ كوميتەتى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىمەن بىرگە ەلىمىز بويىنشا اۋقىمدى رەيدتىك ءىس-شارا وتكىزدى. اكسيانى باس كولىك پروكۋراتۋراسى ۇيىمداستىردى.
باستى ماقسات - جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ.
اكسيا ناتيجەسىندە 13,6 مىڭنان استام جول ەرەجەسىن بۇزۋ دەرەگى انىقتالدى.
1167 - جولاۋشىلار مەن جۇكتى تاسىمالداۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ؛
394 - جولاۋشىلار مەن جۇكتى زاڭسىز تاسىمالداۋ فاكتىلەرى (كوبىنە تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى)؛
1962 - تەحنيكالىق بايقاۋدان وتپەگەن نەمەسە تەحنيكالىق تالاپتارعا سايكەس كەلمەيتىن كولىك قۇرالدارى.
وڭ ءرولدى كولىكتەردى تەكسەرۋگە (Toyota Alphard ،Estima جانە ت. ب. ) ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. 213 قارسى باعىتتاعى جولاققا شىعۋ دەرەگى تىركەلدى. سونداي-اق، تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ ءبىر تاۋلىكتە 5-6 ارالىق رەيس ورىنداۋ جاعدايلارى ءجيى كەزدەسەدى. بۇل ەڭبەك جانە دەمالىس رەجيمىن بۇزۋ بولىپ سانالادى.
- جۇرگىزۋشىنىڭ شارشاعان كۇيىندە كولىك باسقارۋى ماس كۇيدە كولىك جۇرگىزۋمەن تەڭ قاۋىپ تۋدىرادى، - دەپ اتاپ ءوتتى اۆتوموبيل كولىگى جانە كولىكتىك باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى.
268 جۇرگىزۋشى كولىكتى ماس كۇيىندە باسقارسا، 2506 جۇرگىزۋشى كولىك باسقارعان كەزدە ۇيالى تەلەفوندى قولدانعان.
اۆتوموبيل كولىگى جانە كولىكتىك باقىلاۋ كوميتەتى تاسىمالداۋشىلاردى زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، كولىك قۇرالدارىنىڭ تەحنيكالىق جارامدىلىعى مەن جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە شاقىرادى.
پروفيلاكتيكالىق شارالار جالعاسىن تابادى.
ايتا كەتەيىك، ورالدا جول ەرەجەسىن 25 رەت بۇزعان 21 جاستاعى جۇرگىزۋشى جالعان نومىرمەن جۇرگەن.