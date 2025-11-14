ەلىمىزگە ەلەكتروموبيل اكەلۋگە تاريفتىك جەڭىلدىكتەر تاعى 1 جىلعا ۇزارتىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزگە ەلەكتر كولىكتەرىن اكەلۋگە تاريفتىك جەڭىلدىكتەر تاعى 1 جىلعا ۇزارتىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا 7.1.38 تارماققا سايكەس، كەدەن وداعى كوميسسياسىنىڭ شەشىمى كۇشىندە. سوعان وراي بەكىتىلگەن تاريف اياسىندا ەلەكتر كولىكتەرىن اكەلۋگە ارنالعان تاريفتىك جەڭىلدىكتەر بەرىلەدى. اتالعان كۆوتا 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن كۇشىندە بولادى جانە 2024 جانە 2025 -جىلدارى جىل سايىن 15 مىڭ دانا كولەمىندە بەلگىلەنگەن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا (ە ە ك) كەڭەسى اياسىندا «ەلەكتر قوزعالتقىشى بار كولىك قۇرالدارىنىڭ كەيبىر تۇرلەرىنە قاتىستى كەدەن وداعى كوميسسياسىنىڭ جانە ەەك كەڭەسىنىڭ كەيبىر شەشىمىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى» ەەك كەڭەسى شەشىمىنىڭ جوباسى تالقىلانىپ جاتىر. اتالعان جوبا ەلەكتر قوزعالتقىشى بار ماتورلى كولىك قۇرالدارىنىڭ كەيبىر تۇرلەرىن 2026 -جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن اكەلۋ ءۇشىن كەدەندىك باج سالىعىنان بوساتۋدى قاراستىرادى.
- ە ە ك كەڭەسىنىڭ قاراستىرۋ جانە ءتيىستى شەشىم قابىلداۋ قورىتىندىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندارى بەكىتىلگەن تارتىپپەن كەلىسىلگەن ادىستەر اياسىندا ارەكەت ەتەدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى قازاقستاندا ەلەكتروموبيلدەردى جەڭىلدىكپەن اكەلۋگە ارنالعان كۆوتا تولىق پايدالانىلعانىن، ەندى مۇنداي كولىكتەردى اكەلۋ جالپى نەگىزدە، بارلىق كەدەندىك تولەمدەر مەن سالىقتاردى تولەي وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلاتىنىن حابارلاعان ەدى.