ليموننىڭ ءسىز بىلمەيتىن 5 پايداسى
سارى جەمىستىڭ ءۇي تۇرمىسىندا دا پايداسى كوپ. ليمون سۋىق تيگەندە تاپتىرماس ءونىم ەكەنى بارىمىزگە ءمالىم. يممۋنيتەتتى نىعايتۋدان باسقا، سارى جەمىستىڭ ءۇي تۇرمىسىندا دا پايداسى كوپ ەكەنىن ءبىرى بىلسە، ءبىرى بىلمەيدى.
سونىمەن ليموننىڭ پايداسى قانداي؟
1. مەتال ىدىستاردى ليمون قابىعىمەن ءسۇرتىپ، سۋمەن جۋساڭىز، جارقىراپ شىعا كەلەدى.
2. كۇرىشتىڭ ءبىر-بىرىنە جابىسپاي، شاشىراپ پىسكەنىن قالاساڭىز، 1 اس قاسىق ليمون سىعىندىسىن پايدالانساڭىز جەتكىلىكتى.
3. شاينەكتىڭ ءىشىن قاقتان تازارتۋدا ليمون تاپتىرماس قۇرال. ليموندى قابىعىمەن كەسىپ، ۇستىنەن سۋ قۇيىپ، 10-15 مين قايناتۋ كەرەك.
4. 5 اس قاسىق ليمون شىرىنى قوسىلعان سۋمەن اينەك پەن اينانى سۇرتسەڭىز، بارلىق داقتى كەتىرەدى. ءارى ءۇيدىڭ ىشىنە جاعىمدى ءيىس بەرەدى.
5. ليمون ميكروتولقىندى پەشتى تازالاۋعا، سونداي-اق ونىڭ ىشىندەگى جامان ءيىستى جويۋعا كومەكتەسەدى. ول ءۇشىن سۋ قۇيىلعان ستاقانعا بىرنەشە قاسىق ليمون سىعىندىسىن قوسىپ، پەشتىڭ ىشىندە قىزدىرۋ كەرەك. كەيىن قۇرىلعىنىڭ ءىشىن شۇبەرەكپەن ءسۇرتىپ العان ءجون.