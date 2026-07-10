نەلىكتەن پوليتسياعا تۇسكەن ءاربىر ارىز بىردەن قىلمىستىق ىسكە اينالمايدى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى ازاماتتاردىڭ ءاربىر ءوتىنىشى بويىنشا قىلمىستىق ءىس بىردەن قوزعالا بەرمەيتىنىن مالىمدەدى. الدىمەن وقيعانىڭ ءمان-جايى جان-جاقتى تەكسەرىلىپ، قۇقىقتىق باعا بەرىلۋى ءتيىس.
كوپتەگەن ازامات ءوتىنىش بەرگەننەن كەيىن قىلمىستىق ءىس بىردەن تىركەلىپ، تەرگەۋ سول ساتتە دەرەۋ باستالۋى ءتيىس دەپ ويلايدى. الايدا پوليتسياعا ارىزدىڭ ءتۇسۋى قىلمىستىق پروتسەستىڭ اۆتوماتتى تۇردە باستالعانىن بىلدىرمەيدى.
- پوليتسياعا كەلىپ تۇسكەن ءاربىر ءوتىنىش مىندەتتى تۇردە تىركەلىپ، قارالادى. سونىمەن قاتار پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانعانعا دەيىن وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاپ، ارەكەتتە قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق بەلگىلەرىنىڭ بار-جوعىن بەلگىلەۋ قاجەت، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
پوليتسيانىڭ تۇسىندىرۋىنشە، سىرتتاي ۇقساس كورىنەتىن جاعدايلاردىڭ قۇقىقتىق تابيعاتى ءارتۇرلى بولۋى مۇمكىن. ءبىر جاعدايدا قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق بەلگىلەرى انىقتالسا، ەكىنشى جاعدايدا اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق نەمەسە ازاماتتىق-قۇقىقتىق داۋ بولۋى ىقتيمال. ماسەلەن، قارىزعا بەرىلگەن اقشانى قايتارۋ تۋرالى داۋ ازاماتتىق-قۇقىقتىق قاتىناستارعا جاتۋى مۇمكىن. الايدا ەگەر ادامنىڭ باستاپقىدا بوتەننىڭ مۇلكىن الداۋ جولىمەن يەمدەنۋ نيەتى بولعانى انىقتالسا، ونىڭ ارەكەتىنەن الاياقتىق بەلگىلەرى كورىنۋى مۇمكىن.
سونداي-اق تانىس ادامدار اراسىنداعى جانجال ءبىر جاعدايدا تۇرمىستىق كيكىلجىڭ رەتىندە باعالانسا، ەكىنشى جاعدايدا قاساقانا دەنساۋلىققا زيان كەلتىرۋ، قورقىتۋ نەمەسە بوپسالاۋ بەلگىلەرىن قامتۋى مۇمكىن. سوندىقتان پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ارىز يەسىنەن، وقيعاعا قاتىسى بار ادامداردان جانە كۋالاردان جاۋاپ الادى، قۇجاتتاردى، بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازبالارىن، حات الماسۋلاردى، اقشا اۋدارىمدارى تۋرالى مالىمەتتەردى زەردەلەيدى. قاجەت بولعان جاعدايدا ساراپتامالار تاعايىندالىپ، شەشىم قابىلداۋعا ماڭىزى بار وزگە دە ماتەريالدار سۇراتىلادى.
قازىرگى تاڭدا دالەلدەمەلەردىڭ ەداۋىر بولىگى سيفرلىق ورتادا ساقتالادى. مەسسەندجەرلەردەگى حات الماسۋلار، بانك اۋدارىمدارى، موبيلدى قۇرىلعىلارداعى دەرەكتەر، اۋديو جانە بەينەجازبالار وقيعانىڭ تولىق كورىنىسىن قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەدى. الايدا مۇنداي مالىمەتتەردى الۋ، زەرتتەۋ جانە پروتسەسسۋالدىق تارتىپپەن بەكىتۋ بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى.
تەرگەۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، تەكسەرۋدىڭ ماقساتى - پروتسەستى سوزۋ ەمەس، ناقتى فاكتىلەر مەن دالەلدەرگە سۇيەنە وتىرىپ، زاڭدى ءارى نەگىزدى شەشىم قابىلداۋ.
- جەتكىلىكتى نەگىزدەرسىز اسىعىس شەشىم قابىلداۋ وقيعانى دۇرىس ەمەس قۇقىقتىق سارالاۋعا، پروتسەسس قاتىسۋشىلارىنىڭ قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋىنا جانە نەگىزسىز قورىتىندىلارعا اكەلۋى مۇمكىن، - دەپ ەسكەرتتى ۆەدومستۆو.
پوليتسيا ازاماتتارعا ءوتىنىش بەرگەن كەزدە وقيعانىڭ ءمان-جايىن بارىنشا تولىق بايانداپ، قولدا بار ماتەريالداردى قوسا ۇسىنۋعا كەڭەس بەرەدى. اتاپ ايتقاندا، حات الماسۋلار، سكرينشوتتار، تۇبىرتەكتەر، چەك-كۆيتانسيالار، اۋديو جانە بەينەجازبالار، مەديتسينالىق قۇجاتتار، سونداي-اق ىقتيمال كۋالار تۋرالى مالىمەتتەر قۇقىقتىق باعا بەرۋدى جەدەلدەتۋگە جانە ناقتىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- وسىلايشا، قىلمىستىق پروتسەستىڭ بىردەن باستالماۋى پوليتسيا ارەكەتسىزدىگىن بىلدىرمەيدى. بۇل - وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن جان-جاقتى زەرتتەۋگە، دۇرىس قۇقىقتىق باعا بەرۋگە جانە زاڭدى، نەگىزدى پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداۋعا باعىتتالعان قاجەتتى كەزەڭ، - دەپ تۇيىندەدى اباي وبلىستىق پ د.