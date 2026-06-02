نەلىكتەن ساۋساقتى سۋعا ۇزاق سالساڭ، جيىرىلىپ قالادى؟ - زەرتتەۋ
بىرنەشە مينۋت جىلى ۆاننادا بولعاندا، قولىمىز بەن اياعىمىزداعى تەرى تانىماستاي جيىرىلىپ قالادى.
ۇزاق ۋاقىت بويى عالىمدار نەگە بۇلاي بولاتىنىن تولىق تۇسىنبەي كەلدى، ءبىراق بۇگىندە ونىڭ سەبەبى دالەلدەنگەن، دەپ حابارلايدى techinsider. ru.
كوپ ادام تەرى سۋ ءسىڭىپ ءىسىنىپ، سوندىقتان جيىرىلادى دەپ ويلايدى. الايدا 1930 -جىلدارى عالىمدار اتالعان قۇبىلىس اعزانىڭ ەرىكسىز (ۆەگەتاتيۆتى) جۇيكە جۇيەسىنىڭ رەاكسياسى ەكەنىن دالەلدەگەن. ەگەر ادامنىڭ جۇيكەلەرى زاقىمدانعان بولسا، ونىڭ تەرىسى ۆاننادا دا، باسسەيندە دە وزگەرمەيدى.
دەگەنمەن پروتسەستى تۇسىنگەنىمەن، عالىمدار ونىڭ نە ءۇشىن كەرەك ەكەنىن ۇزاق ۋاقىت بويى تۇسىندىرە المادى. 2011-جىلى ەۆوليۋتسيالىق نەيروبيولوگ مارك چانگيزي جانە ونىڭ ارىپتەستەرى بۇل جيىرىلۋ ۆەگەتاتيۆتى جۇيكە جۇيەسىمەن بايلانىستى بولعاندىقتان، ونىڭ ەۆوليۋتسيالىق قىزمەتى بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام جاسادى. عالىمدار سونداي-اق «اجىمدەنگەن» ساۋساقتارداعى ورنەكتەر درەناجدىق جۇيەگە ۇقسايتىنىن بايقادى.
سوندىقتان ولار ەكسپەريمەنت جۇرگىزدى: قاتىسۋشىلاردان قۇرعاق جانە ىلعالدى زاتتاردى «تەگىس» جانە «اجىمدەنگەن» ساۋساقتارمەن ۇستاۋ سۇرالدى. ناتيجەسىندە، ىلعالدى زاتتاردى اجىمدەنگەن ساۋساقتارمەن تەزىرەك ۇستاۋعا بولاتىنى انىقتالدى، ال قۇرعاق زاتتاردا ايىرماشىلىق بايقالمادى. وسىلايشا عالىمدار سۋ ىشىندەگى اجىمدەنگەن تەرى ىلعالدى ورتادا جاقسىراق ۇستاۋعا كومەكتەسەدى دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.