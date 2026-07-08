نەلىكتەن شاش كوپ تۇسەدى؟ ماماندار باستى سەبەپتەردى اتادى
اعزا ءۇشىن سترەسس - كوپتەگەن فيزيولوگيالىق پروتسەسكە اسەر ەتەتىن ماڭىزدى فاكتور.
ول اعزادا ءتۇرلى وزگەرىستەردى، سونىڭ ىشىندە شاشتىڭ قاتتى ءتۇسۋىن دە تۋىنداتادى. بۇل تۋرالى مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، دەرماتولوگ-تريحولوگ، «كاسىبي تريحولوگتار قوعامى» ۇيىمىنىڭ ماسكەۋ وڭىرلىك بولىمشەسىنىڭ ءتورايىمى ءارى م. يا. مۋدروۆ اتىنداعى دەنساۋلىق كلينيكاسىنىڭ باس دارىگەرى ماريا حالدينا Lenta.ru باسىلىمىنا ايتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ماماننىڭ سوزىنشە، كۇيزەلىسكە بايلانىستى شاش ءتۇسۋ بۇگىندە كەڭ تارالعان قۇبىلىسقا اينالعان. ءتىپتى ونى «ەپيدەميا» ەمەس، بۇكىل الەمگە ورتاق ماسەلە ەكەنىن كورسەتۋ ءۇشىن «پاندەميا» دەۋگە بولادى. دەگەنمەن ونىڭ نەگىزگى سەبەبى تەك سترەسس دەپ ەسەپتەۋ دۇرىس ەمەس.
حالدينا شاش تۇسۋىنە دۇرىس تاماقتانباۋ دا اسەر ەتەتىنىن ايتتى. بۇل جەردە تاعامنىڭ تۇرىنەن بولەك، ونىڭ ساپاسى، قورەكتىك قۇندىلىعى جانە ونەركاسىپتىك وڭدەۋ دەڭگەيى ماڭىزدى. مىسالى، فەرمەرلىك قىزاناق پەن تاۋىق ەتى تابيعي بولعانىمەن، قورەكتىك قۇندىلىعى تومەن بولۋى نەمەسە دۇرىس ساقتالماۋى مۇمكىن.
«تاعامنىڭ ساپاسىن ونىڭ دامىنەن-اق بايقاۋعا بولادى. مۇندا دامدەۋىشتەر مەن تۇزدىقتاردىڭ ەمەس، ءونىمنىڭ ءوز تابيعي ءدامى ماڭىزدى. سونىمەن قاتار قورشاعان ورتانىڭ لاستانۋى، اسىرەسە ءىرى قالالاردا، شاش دەنساۋلىعىنا كەرى اسەر ەتەدى. قيمىل-قوزعالىستىڭ ازدىعى زات الماسۋدى باياۋلاتىپ، قان تامىرلارىن السىرەتەدى. اقپاراتتىق جۇكتەمەنىڭ ارتۋى دا ءوز ىقپالىن تيگىزەدى. عالىمدار الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ پسيحيكاعا اسەرى كەيدە اسىرا باعالاناتىنىن ايتقانىمەن، ول دا قوسىمشا قاۋىپ فاكتورلارىنىڭ ءبىرى»،-دەدى مامان.
تريحولوگتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە بىرنەشە جاعىمسىز فاكتور قاتار اسەر ەتىپ، ءبىر- ءبىرىنىڭ ىقپالىن كۇشەيتەدى. سونىڭ سالدارىنان شاشتىڭ ءتۇبى السىرەپ، شاش جىڭىشكەرىپ، ءتۇسۋ پروتسەسى جىلدامدايدى.