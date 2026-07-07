نەلىكتەن 41 جاستاعىلار ۇتىپ تۇر: ب ج ز ق جاڭا ادىستەمەنى ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن ەسەپتەۋدىڭ جاڭا ادىستەمەسى ءارتۇرلى جاستاعى سالىمشىلارعا قالاي اسەر ەتكەنىن جانە نەگە زەينەت جاسىنا جاقىنداعان قازاقستاندىقتار ءۇشىن تالاپتاردىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى بەلگىلەنگەنىن ءتۇسىندىردى.
ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن ەسەپتەۋدىڭ جاڭا ادىستەمەسى ەنگىزىلگەننەن كەيىن بەلگىلەنگەن شەكتەن جوعارى زەينەتاقى جيناقتارى بار سالىمشىلاردىڭ ەڭ كوپ بولىگى 41 جاستاعى ازاماتتار ەكەنى انىقتالدى. نەلىكتەن ءدال وسى جاس توبى ەڭ قولايلى جاعدايدا بولعانىن ب ج ز ق ءتۇسىندىرىپ بەردى.
قوردىڭ مالىمەتىنشە، 41 جاسقا قاراي كوپتەگەن ازامات جيناقتاۋشى زەينەتاقى جۇيەسىنە شامامەن 20 جىل قاتىسىپ ۇلگەرەدى. ناتيجەسىندە ەداۋىر كولەمدەگى زەينەتاقى جيناعى قالىپتاسادى. سونىمەن قاتار ءدال وسى جاستا كوپتەگەن ادامنىڭ تابىسى مەن مانساپتىق ءوسۋى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتىپ، مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىنىڭ كولەمى ارتادى. بۇعان قوسا، جۇيەگە قاتىسقان جىلدار ىشىندە جينالعان ينۆەستيتسيالىق تابىس تا زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالادى.
- ادەتتە بۇل جاستاعى ادامدار زەينەتاقى جيناقتارىن ينۆەستيتسيالاۋ مۇمكىندىكتەرى تۋرالى كوبىرەك حاباردار. كوپشىلىگى قارجىلىق بولاشاعىن بايىپپەن جوسپارلاي باستايدى. بۇل ولاردى زەينەت جاسىنا دەيىن قاراجاتتى بەلسەندى تۇردە جيناقتاۋعا ىنتالاندىرادى،- دەپ اتاپ ءوتتى قوردان اگەنتتىكتىڭ ساۋالىنا وراي.
اتالعان فاكتورلاردىڭ جيىنتىعى 41 جاستاعى ازاماتتاردىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىنەن جوعارى جيناقتارى بار سالىمشىلاردىڭ ەڭ كوپ توبىن قۇراۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار ەڭ جوعارى ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگى 62 جاستاعى ازاماتتار ءۇشىن بەلگىلەنگەن. بجزق مۇنى ولاردىڭ زەينەت جاسىنا جاقىنداۋىمەن ءتۇسىندىردى.
- ەگەر سالىمشى زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ءبىر بولىگىن الۋدى جوسپارلاسا، وندا ونىڭ شوتىندا بولاشاقتا جەتكىلىكتى مولشەردە تۇراقتى زەينەتاقى تولەمدەرىن قامتاماسىز ەتۋگە جەتەتىن قاراجات قالۋى ءتيىس. 62 جاستا قاراجاتتى قايتا جيناقتاپ، الىنعان سومانى تولىقتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ۋاقىت ءىس جۇزىندە قالمايدى، - دەپ تۇسىندىرەدى قوردان.
ب ج ز ق ەسەپتەۋىنشە، ەگەر 62 جاستاعى ازاماتتىڭ جيناعى ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگى دەڭگەيىندە بولسا، وندا زەينەتكە شىققاننان كەيىن قوردان الاتىن اي سايىنعى تولەم مولشەرى شامامەن 127 مىڭ تەڭگەنى قۇرايدى. بۇل 2026 -جىلعى حالىقتىڭ مەدياندىق تابىسىنىڭ شامامەن 40 پايىزىنا تەڭ.
سونداي-اق بجزق مالىمەتىنشە، جاڭا ادىستەمە بويىنشا ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىنەن اساتىن زەينەتاقى جيناقتارىن پايدالانۋ مۇمكىندىگى بار 30 جاسقا تولماعان ازاماتتاردىڭ سانى شامامەن 1,5 مىڭ ادامدى قۇرايدى.
- ءارتۇرلى جاس توپتارىنداعى سالىمشىلار سانىنىڭ وزگەرۋى زەينەتاقى جارنالارىنىڭ ءتۇسۋ قارقىنىنا، ينۆەستيتسيالىق تابىستىڭ كولەمىنە جانە باسقا دا فاكتورلارعا بايلانىستى بولادى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
قور ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگى جىل سايىن قايتا قارالاتىنىن ەسكە سالادى. الەۋمەتتىك كودەكسكە سايكەس، ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن ايقىنداۋ ادىستەمەسىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ازىرلەيدى.
- ۇكىمەت ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن ايقىنداۋ ادىستەمەسىن بەكىتەدى. ب ج ز ق رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى كەلەسى قارجى جىلىنا ارنالعان زاڭ رەسمي جاريالانعاننان كەيىن بەس جۇمىس كۇنىنەن كەشىكتىرمەي، كەلەسى جىلعا ەسەپتەلگەن جانە قولدانىلاتىن ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن مولشەرلەرىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا، قازاق جانە ورىس تىلدەرىندەگى كەمىندە ەكى باسپا باسىلىمىندا، سونداي-اق ءوزىنىڭ ينتەرنەت-رەسۋرسىندا جاريالاۋعا مىندەتتى، - دەپ ناقتىلايدى قور.
ەگەر ۇكىمەت قولدانىستاعى ادىستەمەگە وزگەرىستەر ەنگىزسە نەمەسە ونىڭ جاڭا رەداكتسياسىن بەكىتسە، وندا ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىنىڭ مولشەرى قايتا ەسەپتەلىپ، بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جاريالانادى.
بۇعان دەيىن ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن ەسەپتەۋدىڭ جاڭا ادىستەمەسىنە سايكەس، بەلگىلەنگەن شەكتەن جوعارى زەينەتاقى جيناقتارى بار ازاماتتاردىڭ سانى 30 مىڭنان ءسال اساتىنىن جازعان ەدىك.