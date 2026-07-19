«ەلىگاي» بالالار حورى قىتايداعى حالىقارالىق فەستيۆالدە التىن جۇلدە يەلەندى
استانا. KAZINFORM - ك. بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «ەلىگاي» بالالار حورى گونكونگ پەن شەنجىن قالالارىندا وتكەن II حالىقارالىق حور فەستيۆالىندە التىن جۇلدەنى جەڭىپ الدى.
بايقاۋ قورىتىندىسى بويىنشا ونەرپازدار «حور ۇجىمى» اتالىمىندا ەڭ جوعارى ۇپاي جيناپ، Gold Award ماراپاتىنا يە بولدى. حوردىڭ كوركەمدىك جەتەكشىسى ءارى ديريجەرى - اسەم ەسەنوۆا.
جاس ونەرپازدار كاسىبي شەبەرلىگىن تانىتىپ، شىعارمالاردى اسەرلى جەتكىزۋ مانەرىمەن ەرەكشەلەندى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ورىنداۋشىلارعا اۆستراليا، يتاليا، گەرمانيا، بەلارۋس، قىتاي، تايلاند، قازاقستان جانە وزگە دە ەلدەردىڭ بەلگىلى ديريجەرلەرى، كومپوزيتورلارى مەن پەداگوگتەردەن قۇرالعان حالىقارالىق قازىلار القاسى باعا بەردى.
فەستيۆال 2026-جىلعى 12-17-شىلدە ارالىعىندا ءوتىپ، وعان الەمنىڭ وننان استام ەلىنەن كەلگەن حور ۇجىمدارى مەن مۋزىكا سالاسىنىڭ ماماندارى جينالدى.
ايتا كەتەيىك، جانار دۇعالوۆا استانا كۇنىنە ارنالعان كونتسەرتتە وقۋشىلارمەن بىرگە ءان ايتتى.
«ەلىگاي» بالالار حورى قىتايداعى حالىقارالىق فەستيۆالدە التىن جۇلدە يەلەندى
استانا. KAZINFORM - ك. بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «ەلىگاي» بالالار حورى گونكونگ پەن شەنجىن قالالارىندا وتكەن II حالىقارالىق حور فەستيۆالىندە التىن جۇلدەنى جەڭىپ الدى.
بايقاۋ قورىتىندىسى بويىنشا ونەرپازدار «حور ۇجىمى» اتالىمىندا ەڭ جوعارى ۇپاي جيناپ، Gold Award ماراپاتىنا يە بولدى. حوردىڭ كوركەمدىك جەتەكشىسى ءارى ديريجەرى - اسەم ەسەنوۆا.
جاس ونەرپازدار كاسىبي شەبەرلىگىن تانىتىپ، شىعارمالاردى اسەرلى جەتكىزۋ مانەرىمەن ەرەكشەلەندى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ورىنداۋشىلارعا اۆستراليا، يتاليا، گەرمانيا، بەلارۋس، قىتاي، تايلاند، قازاقستان جانە وزگە دە ەلدەردىڭ بەلگىلى ديريجەرلەرى، كومپوزيتورلارى مەن پەداگوگتەردەن قۇرالعان حالىقارالىق قازىلار القاسى باعا بەردى.
فەستيۆال 2026-جىلعى 12-17-شىلدە ارالىعىندا ءوتىپ، وعان الەمنىڭ وننان استام ەلىنەن كەلگەن حور ۇجىمدارى مەن مۋزىكا سالاسىنىڭ ماماندارى جينالدى.
ايتا كەتەيىك، جانار دۇعالوۆا استانا كۇنىنە ارنالعان كونتسەرتتە وقۋشىلارمەن بىرگە ءان ايتتى.