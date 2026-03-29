ليۆاندا يزرايل سوققىسىنان ءۇش جۋرناليست قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - يزرايل قورعانىس ارمياسى ولاردىڭ ب ا ق وكىلدەرى رەتىندە جاسىرىنعانىن مالىمدەدى، دەپ جازادى BILD.
بۇگىن يزرايل ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىنە سوققى جاساپ، ءۇش جۋرناليست قازا تاپتى. مالىمەتتەرگە سايكەس، سوققى دجەززين اۋدانىندا جۋرناليستەر مىنگەن اۆتوكولىككە باعىتتالعان.
يزرايل قورعانىس ارمياسى بۇل شابۋىل كەزىندە يزرايلعا قارسى كۇرەس جۇرگىزىپ وتىرعان يرانعا جاقىن «حەزبوللا» توبىنىڭ ەليتالىق بولىمشەسىنىڭ وكىلى جويىلعانىن مالىمدەدى.
اسكەري دەرەككوزدەردىڭ حابارلاۋىنشا، قازا بولعان جۋرناليستەردىڭ ءبىرى «حەزبوللاعا» تيەسىلى ال-مانار تەلەارناسىندا جۇمىس ىستەگەن. سونداي-اق «حەزبوللاعا» جاقىن ال-مايادين تەلەارناسىنىڭ جۋرناليسى جانە ونىڭ باۋىرى - وپەراتور دا مەرت بولدى. ەكى ارنا دا ءوز تىلشىلەرىنىڭ قازا تاپقانىن راستادى.
يزرايل اسكەرى ءوز كەزەگىندە جويىلعان «حەزبوللا» مۇشەسى جۋرناليست رەتىندە جاسىرىنعانىن مالىمدەدى.
اسكەريلەردىڭ ايتۋىنشا، ول ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى يزرايلدىك ساربازداردىڭ ورنالاسۋ ورنى تۋرالى اقپاراتتاردى جۇيەلى تۇردە جەتكىزىپ وتىرعان.
ليۆان پرەزيدەنتى جوزەف اۋن X الەۋمەتتىك جەلىسىندە بۇل وقيعانى «سوعىس كەزىندە جۋرناليستەر حالىقارالىق قورعاۋعا يە ەكەنىن كوزدەيتىن بارلىق نورمالار مەن كەلىسىمدەردى ورەسكەل بۇزاتىن ايقىن قىلمىس» دەپ اتادى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن يزرايل يران مەن ليۆانعا سوققىلاردى جالعاستىراتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.