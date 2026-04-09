ليۆاندا 9-ءساۋىر ازا تۇتۋ كۇنى دەپ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - ليۆاندا 9-ءساۋىر كۇنى بەيرۋت پەن ەلدىڭ باسقا قالالارىنا جاسالعان يزرايلدىك بومبالاۋ سالدارىنان 254 ازاماتتىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى ۇلتتىق ازا تۇتۋ كۇنى جاريالاندى. بۇل تۋرالى رەسپۋبليكانىڭ پرەمەر- ءمينيسترى ناۆاف سالامنىڭ وكىمىندە ايتىلعان، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- پرەمەر- مينيستر ناۆاف سالام 2026 -جىلعى 9 -ءساۋىر، بەيسەنبى كۇنىن يزرايل شابۋىلدارىنىڭ قۇربانى بولعان، جۇزدەگەن جازىقسىز ءارى قارۋسىز بەيبىت تۇرعىنداردى ەسكە الۋ ءۇشىن ۇلتتىق ازا تۇتۋ كۇنى دەپ جاريالادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
سالام ۇكىمەتتىك مەكەمەلەردى، قوعامدىق ۇيىمداردى جانە مۋنيتسيپاليتەتتەردى جابۋ تۋرالى وكىم بەردى. ۇلتتىق تۋ بارلىق جەردە تومەن تۇسىرىلەدى. بيلىك سونداي-اق راديو مەن تەلەديدار حابارلارىنىڭ باعدارلامالارىن وزگەرتەدى.
پرەمەر- مينيستر ليۆان حالقىنا، ۇل- قىزدارىنان ايىرىلعان بارلىق وتباسىلارعا قايعىرا كوڭىل ايتىپ، جارالانعانداردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىن تىلەدى. ول «يزرايلدىڭ قىرىپ-جويۋ ارەكەتتەرىن توقتاتۋ ءۇشىن» اراب ەلدەرىنىڭ كوشباسشىلارىمەن جانە حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن بايلانىسىن جالعاستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، يزرايل ارمياسى ءبىتىم جاساسۋ اياسىندا يرانعا شابۋىلىن توقتاتقانىن مالىمدەدى، الايدا ليۆاندا «حەزبوللاعا» قارسى اسكەري وپەراتسيالار جالعاسىپ جاتىر.