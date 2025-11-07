ليۆان بيلىگى بۇرىنعى مەملەكەت باسشىسى كاددافيدىڭ ۇلىن 10 جىلدان كەيىن بوساتتى
استانا. KAZINFORM - ليۆيانىڭ ۇلتتىق كەلىسىم ۇكىمەتى 6-قاراشادا 2015 -جىلى بەيرۋتتە تۇتقىندالعان بۇرىنعى مەملەكەت باسشىسى مۋاممار كاددافيدىڭ ۇلى گاننيبالدىڭ بوساتىلعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- ليۆان بيلىگى بۇرىنعى ليۆيا باسشىسى مۋاممار كاددافيدىڭ (1942-2011) ۇلى گاننيبال كاددافيدى قاماۋدان بوساتىپ، ونىڭ ەلدەن شىعۋىنا سالىنعان تىيىمدى الىپ تاستادى، - دەلىنگەن Lebanon 24 جاڭالىقتار پورتالى تاراتقان مالىمدەمەدە.
ليۆان سوتى گاننيبال كاددافيدى بۇعان دەيىن 11 ميلليون دوللار دەپ بەلگىلەنگەن كەپىلدىكپەن بوساتۋعا بۇيرىق بەرگەنىن حابارلادى.
ليۆيا ۇكىمەتى ليۆان پرەزيدەنتى دجوزەف اۋن مەن پارلامەنت سپيكەرى نابيح بەرريگە «بۇل ماسەلەنى شەشۋدەگى ىنتىماقتاستىعى ءۇشىن» العىس ءبىلدىردى.
ليۆاندىق مودەل الين سكافقا ۇيلەنگەن 50 جاستاعى گاننيبال كاددافي سيرياعا قاشىپ كەتتى، وندا ول باشار اساد ۇكىمەتىنىڭ قورعاۋىندا بولدى. 2015 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ونى قارۋلى ادامدار ۇرلاپ اكەتىپ، ليۆان بيلىگىنە تاپسىردى. گاننيبال كاددافيگە «اقپاراتتى جاسىردى» دەگەن ايىپ تاعىلىپ، بەيرۋت تۇرمەسىنە قامالدى.
تامىز ايىندا Human Rights Watch ۇيىمى كاددافيدىڭ «دالەلدەنبەگەن ايىپتارمەن» ۇستالىپ وتىرعانىن ايتىپ، ونى دەرەۋ بوساتۋدى تالاپ ەتتى. وسى ايدا ونىڭ ادۆوكاتى ءوزىنىڭ كليەنتىنىڭ قاتتى دەپرەسسيامەن اۋىرىپ، جاقىندا اۋرۋحاناعا تۇسكەنىن حابارلادى.
قازان ايىندا ليۆان سوتى ونى كەپىلدىكپەن بوساتۋعا بۇيرىق بەردى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ