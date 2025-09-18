چەليابى مەتەوريتىنەن 1000 ەسە اۋىر: جەرگە ءىرى استەرويد جاقىنداپ كەلەدى
استانا. قازاقپارات - 2025 FA22 دەپ اتالاتىن استەرويد 18- قىركۇيەكتە جەرگە ەڭ جاقىن قاشىقتىقتان ۇشىپ وتەدى. بۇل - بيىل باقىلاۋعا الىنعان ەڭ ءىرى استەرويدتاردىڭ ءبىرى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
زەرتحانانىڭ مالىمەتىنشە، اسپان دەنەسى جەردەن اي وربيتاسىنىڭ ديامەترىنە جۋىق قاشىقتىقتا ءوتىپ، پلانەتاعا ەڭ جاقىن تۇسى ماسكەۋ ۋاقىتى بويىنشا تاڭعى ساعات 10.00 شاماسىندا بولادى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، استەرويدتىڭ ورتاشا ەنى - 166 مەتر، ۇزىندىعى - 290 مەتر.
ال ماسساسى چەليابى مەتەوريتىنەن شامامەن 1000 ەسە اۋىر.
«2025 -جىلى بۇل - پلانەتاعا ميلليون شاقىرىمنان از قاشىقتىقتا وتەتىن ەڭ ءىرى تاستى دەنە نەمەسە كەم دەگەندە ەڭ ىرىلەرىنىڭ ءبىرى»، - دەيدى ماماندار.
سونىمەن قاتار عالىمدار استەرويدتىڭ جەرمەن سوقتىعىسۋ ىقتيمالدىعى «نولگە تەڭ» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
