ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:52, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    چەليابى مەتەوريتىنەن 1000 ەسە اۋىر: جەرگە ءىرى استەرويد جاقىنداپ كەلەدى

    استانا. قازاقپارات - 2025 FA22 دەپ اتالاتىن استەرويد 18- قىركۇيەكتە جەرگە ەڭ جاقىن قاشىقتىقتان ۇشىپ وتەدى. بۇل - بيىل باقىلاۋعا الىنعان ەڭ ءىرى استەرويدتاردىڭ ءبىرى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    астероид
    Фото: Freepik

    زەرتحانانىڭ مالىمەتىنشە، اسپان دەنەسى جەردەن اي وربيتاسىنىڭ ديامەترىنە جۋىق قاشىقتىقتا ءوتىپ، پلانەتاعا ەڭ جاقىن تۇسى ماسكەۋ ۋاقىتى بويىنشا تاڭعى ساعات 10.00 شاماسىندا بولادى.

    عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، استەرويدتىڭ ورتاشا ەنى - 166 مەتر، ۇزىندىعى - 290 مەتر.

    ال ماسساسى چەليابى مەتەوريتىنەن شامامەن 1000 ەسە اۋىر.

    «2025 -جىلى بۇل - پلانەتاعا ميلليون شاقىرىمنان از قاشىقتىقتا وتەتىن ەڭ ءىرى تاستى دەنە نەمەسە كەم دەگەندە ەڭ ىرىلەرىنىڭ ءبىرى»، - دەيدى ماماندار.

    سونىمەن قاتار عالىمدار استەرويدتىڭ جەرمەن سوقتىعىسۋ ىقتيمالدىعى «نولگە تەڭ» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، قىتاي عالىمدارى عارىشتىق قالدىقتاردى جويۋدىڭ جولىن تاپتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
