ەلدەگى مەديتسينا ۇيىمدارىندا 45 مىڭنان استام بوس ورىن بار
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق ۇيىمدارعا ر ب ج 2.0 اقپاراتتىق جۇيەسىندەگى كادرلىق دەرەكتەردى وزەكتەندىرۋ جۇمىستارىن ءبىر اي ىشىندە اياقتاۋدى تاپسىردى.
بۇل ماسەلە ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىندە وتكەن سالانى كادرلىق قامتاماسىز ەتۋ، مەديتسينالىق ماماندار دايارلاۋ جانە مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان جيىندا قارالدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا وزەكتى ءارى ناقتى دەرەكتەر مەديتسينالىق كادرلارعا دەگەن قاجەتتىلىكتى وبەكتيۆتى باعالاۋعا جانە كادرلىق جوسپارلاۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
«ر ب ج 2.0 جۇيەسىندەگى مالىمەتتەردى تولىق ءارى ساپالى وزەكتەندىرۋ سالانىڭ ناقتى كادرلىق قاجەتتىلىگىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمدارىن ماماندارمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن ءتيىمدى جوسپارلاۋعا، وڭىرلەردەگى تاپشىلىقتى ناقتى باعالاۋعا جانە كادر ساياساتىن جەتىلدىرۋگە نەگىز بولادى. سونىمەن قاتار جاس مامانداردى وڭىرلەرگە تارتۋ جانە ولاردى تۇراقتاندىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى كۇشەيتۋ قاجەت»، - دەدى مينيستر.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا ەلىمىزدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندە 276 مىڭنان استام مەديتسينا قىزمەتكەرى ەڭبەك ەتەدى. ونىڭ ىشىندە 86,5 مىڭعا جۋىق دارىگەر جانە 189,5 مىڭ ورتا بۋىن مەديتسينا قىزمەتكەرى بار.
سونىمەن قاتار ر ب ج 2.0 جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا دارىگەرلەرگە قاتىستى 23161 بوس شتاتتىق بىرلىك، ال ورتا بۋىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى بويىنشا 22649 بوس شتاتتىق بىرلىك تىركەلگەن.
جيىندا وڭىرلەردەگى كادر تاپشىلىعىن ازايتۋ جانە الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارىن كەڭەيتۋ ماسەلەسىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلى الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارىمەن 1760 دارىگەر قامتىلعان. بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسەدەن استام جوعارى كورسەتكىش. ونىڭ ىشىندە مىڭنان استام مامان اۋىلدىق جەرلەردە جۇمىس ىستەيدى.
سونداي-اق بيىل وڭىرلىك ءبولۋ كوميسسيالارى مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ 8495 تۇلەگىن جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ماسەلەسىن قارايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا قانشا پسيحياتر مەن پسيحولوگ جۇمىس ىستەيتىنى تۋرالى دەرەكتى جاريالاعانبىز.