KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 44+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 11- 13-تامىزعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Столичный парк культуры и отдыха
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق جاۋۋى جانە ەكپىندى جەل سوعۋى مۇمكىن.

    11-تامىزدا سولتۇستىكتە جانە وڭتۇستىك- شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋۋى بولجانادى. قازاقستاننىڭ ورتالىعى مەن وڭتۇستىگىندە عانا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى باسىم بولادى. رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.

    كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ نەگىزگى فونى باتىستا جانە ورتالىقتا 27+... 39+ گرادۋس، قازاقستاننىڭ سولتۇستىك- باتىسى مەن سولتۇستىگىندە 25+...35+ گرادۋس، شىعىسى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا +30...+42 گرادۋس، وڭتۇستىگىندە 37+...44+ گرادۋس بولادى.

    اۋارايى ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور