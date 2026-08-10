ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 44+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 11- 13-تامىزعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق جاۋۋى جانە ەكپىندى جەل سوعۋى مۇمكىن.
11-تامىزدا سولتۇستىكتە جانە وڭتۇستىك- شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋۋى بولجانادى. قازاقستاننىڭ ورتالىعى مەن وڭتۇستىگىندە عانا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى باسىم بولادى. رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ نەگىزگى فونى باتىستا جانە ورتالىقتا 27+... 39+ گرادۋس، قازاقستاننىڭ سولتۇستىك- باتىسى مەن سولتۇستىگىندە 25+...35+ گرادۋس، شىعىسى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا +30...+42 گرادۋس، وڭتۇستىگىندە 37+...44+ گرادۋس بولادى.