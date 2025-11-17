ۇلى تۇلعالار جاستىق شاعىن قالاي وتكىزدى؟
تالانت تابيعاتىنىڭ تامىرى - ەڭبەك. ادەبيەت پەن مادەنيەت سالاسىنداعى ۇلى تۇلعالار ەڭبەككە ەرتە جاستان ەتىن ۇيرەتكەن. ۇلى تۋىندىلاردى اق سەمسەر كەزىندە جازىپ قالدىرۋعا تىرىسقان.
ۋاقىت پەن كۇشتىڭ مول شاعىن بارىنشا ءتيىمدى پايدالانۋعا بارىن سالعان. نازارلارىڭىزعا تاريحي تۇلعالاردىڭ جاستىقتىڭ جالقىن قۋاتىمەن جاساعان ەڭبەكتەرىن ۇسىنامىز.
ي. گەتە «جاس ۆەرتەردىڭ قاسىرەتىن» جازعاندا 25 جاستا بولاتىن.
ال ورىس حالقىنىڭ ۇلى اقىنى الەكساندر پۋشكين 20 جاسىندا «رۋسلان مەن ليۋدميلا» داستانىن جازدى.
كەمەڭگەر كومپوزيتور امادەي موتسارت بەس جاسىنان مۋزىكا جازىپ، جەتى جاسىندا پيانينودا كونسەرت قويعان. ال 6 جاسىندا اكەسىمەن ەرىپ اۋستريا، گەرمانيا، فرانسيا، يتاليا كوشەلەرىندە ونەر كورسەتەدى. ال 11 جاسقا كەلگەندە وپەرا اۆتورى بولىپ ۇلگەرەدى. كەربەستىنىڭ كەكىلىندەي 36 جىل عۇمىرىندا موتسارت ارتىنا وراسان شىعارما قالدىردى. اتاپ ايتساق، 17 وپەرا، 40 تان استام سيمفونيا، 20 فورتەپيانو، 7 سكريپكاعا ارنالعان كونتسەرتتەر جانە تاعى دا كوپتەگەن شىعارمالار جازدى.
يسااك نيۋتون 18 جاسىندا الەمدەگى تارتىلىس زاڭىن دالەلدەپ شىققان.
ب. پاسكال 16 جاسىندا ءوزىنىڭ ەسىمىمەن اتالاتىن ايگىلى زاڭدى اشقان دا، 18 جاسىندا قوسۋ امالىن ورىندايتىن ەسەپتەۋ ماشيناسىن قاراستىرعان.
جيھانكەز شوقان ءۋاليحانوۆ اتاقتى قاشقاريا ساياحاتىنا 23 جاسىندا شىققان.
«تىنىق دون» رومانىنىڭ ءبىرىنشى كىتابى دۇنيەگە كەلگەندە ونىڭ اۆتورى م. ا. شولوحوۆ 23 جاستاعى بالعىن جىگىت ەدى.
زاڭعار جازۋشى مۇحتار ومارحان ۇلى اۋەزوۆ «ەڭلىك- كەبەك» پەساسىن 21 جاسىندا جازدى.
قازاق حالقىنىڭ بۇلبۇلى كۇلاش بايسەيىتوۆا 24 جاسىندا س س س ر حالىق ءارتىسى اتاعىن يەمدەندى.
قازىرگى كۇندە دە ەلىمىزدىڭ جاس تالانتتارى بيىك بەلەستەرگە شىعىپ جاتىر. تورتكۇل دۇنيەنى انىمەن تامسانتقان ديماش قۇدايبەرگەن 29 جاسىندا حالىق ءارتىسى اتاعان الدى.
ابزال ماقاش
egemen.kz