«دەلفين» تايفۋنى جاپونياعا جەتتى: 500 دەن استام رەيس توقتاتىلدى
استانا. kazinform - جاپونيادا «دەلفين» تايفۋنىنا بايلانىستى 500 دەن استام اۋە رەيسى توقتاتىلدى.
ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى ارالداردا دۇكەندەر مەن كاسىپورىندار جابىلىپ، 9 اۆتوكولىك زاۋىتى جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتتى، دەپ حابارلايدى «مير 24».
جاپونيا مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وكيناۆا ارالىنىڭ سولتۇستىگىندە جەلدىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 200 شاقىرىمعا جەتەدى. كوشەلەردە جول بەلگىلەرى مەن اعاش بۇتاقتارى ۇشىپ جاتىر. كاگوسيما جانە وكيناۆا پرەفەكتۋرالارىندا 260 مىڭعا جۋىق تۇرعىندى ەۆاكۋاتسيالاۋ جاريالانىپ، ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ پۋنكتتەرى دايىندالدى.
بيلىك وكىلدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، قاتتى جەلدىڭ سالدارىنان 70 جاستاعى ءۇش ادام جەڭىل جاراقات العان.
ناحا اۋەجايى جۇما كۇنى جابىلىپ، اۋەجايدان ۇشاتىن جانە وعان كەلەتىن بارلىق ىشكى جانە حالىقارالىق رەيستەر توقتاتىلدى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، تابيعي اپات شاڭحايعا دا جەتۋى مۇمكىن. حالقى 30 ميلليونعا جۋىق قىتايلىق قالادا قاتتى جەل سوعىپ، كەي جەرلەردى سۋ باسۋ قاۋپى بار.
بۇعان دەيىن جاپونيانىڭ وكيناۆا ارالىنا «باۆي» تايفۋنى جاپونيانىڭ وكيناۆا جەتىپ، اتموسفەرالىق قىسىم 950 گەكتوپاسكال بولدى.